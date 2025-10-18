Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xóm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Lư Văn Khung để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quyết định truy nã đối tượng Lư Văn Khung. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo điều tra, chiều 28/2, do mâu thuẫn từ trước, Khung cầm búa sang nhà ông Trần Hữu Thiện (SN 1986, ở cạnh nhà) đánh vào tay trái khiến ông Thiện bị thương nặng.

Ông Thiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chữa trị, với tỷ lệ thương tật 12%.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, Khung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lư Văn Khung, kêu gọi người dân nếu phát hiện Khung ở đâu, báo ngay cho Công an tỉnh An Giang hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

