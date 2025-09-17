Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Nghi vấn người đàn ông tự thiêu sau khi gây thương tích cho vợ cũ

Cảnh Kỳ
TPO - Sau khi dùng dao gây thương tích cho vợ cũ ở ngoài quốc lộ, ông Đ.V.S. đến nhà nạn nhân phá cửa vào phòng, sau đó căn nhà xảy ra hoả hoạn còn S. tử vong bên trong, hiện trường có mùi xăng.

Sáng 17/9, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ án mạng xảy ra tại xã Trà Ôn.

vl.jpg
Hiện trường nơi ông S. được phát hiện tử vong.

Theo đó, sáng 15/9, trên tuyến Quốc lộ 54 đoạn qua phường Đông Thành (Vĩnh Long), ông Đ.V.S. (SN 1976, ngụ xã Trà Ôn) đã dùng dao gây thương tích cho vợ cũ là bà N.N.T. (SN 1983, ngụ cùng xã).

Sau đó, ông S. đi xe máy về nhà vợ cũ ở xã Trà Ôn, đập cửa vào nhà. Một lúc sau, người dân tại địa phương thấy trong nhà có lửa cháy, kiểm tra phát hiện ông S. đã tử vong, trong nhà còn mùi xăng (nghi do nạn nhân tự tẩm xăng tự thiêu).

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra.

Cảnh Kỳ
