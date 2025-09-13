Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Mang mã tấu đi trả thù, ‘chém nhầm’ người khác

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mâu thuẫn từ trước, Cường mang mã tấu đi trả thù, đến nơi thì “chém nhầm” người khác, Cường bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Tấn Cường (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, bị can Cường đã bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích” với cùng vụ việc xảy ra hồi tháng 5/2025, tại xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

vl-8338.jpg
Bị can Lê Tấn Cường tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn và bị N.T.Đ (SN 2005, ngụ cùng địa phương) chém gây thương tích từ nhiều năm trước, nên Cường nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng ngày 8/5, Cường mang theo một con dao đến nhà Đ.

Cường nhìn thấy anh L.M.T. đang nằm ngủ trước hiên nhà nên tưởng là Đ. nên Cường dùng dao chém, hậu quả làm anh T. bị thương, kết quả giám định anh T. tỷ lệ thương tật 13%.

Qua giám định, Cường sử dụng mã tấu, thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, hành vi sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật sẽ bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cảnh Kỳ
