Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ đối tượng cầm dao xông vào nhà chém liên tiếp 3 người

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/8, Công an phường Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đã bắt và đang tạm giữ Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên), để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao chém liên tiếp 3 đồng nghiệp, xảy ra hai ngày trước.

Tại cơ quan công an, Tú khai là đồng nghiệp của 3 nạn nhân. Do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống nên sáng 17/8, đối tượng lái xe máy BKS 15B2-548xx và mang theo dao đến nhà số 15, lô 35 Đoàn Kết, phường Hồng Bàng (Hải Phòng), rồi gây án.

Camera giám sát ghi lại vụ việc thể hiện, đối tượng mặc áo phông sẫm màu, cầm con dao vào nhà. Thời điểm này, có một nam thanh niên và 2 phụ nữ ngồi làm việc tại tầng một.

Đối tượng cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào nam thanh niên đội mũ bảo hiểm đang ngồi làm việc trên điện thoại. Bị tấn công bất ngờ, nam nạn nhân ngã xuống nền nhà, chống đỡ yếu ớt.

cau-may-chai3-5402.jpg
Hình ảnh camera ghi lại cảnh đối tượng cầm dao tấn công 3 người ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Chứng kiến sự việc, một phụ nữ chạy vào trong nhà, người phụ nữ còn lại chưa kịp di chuyển thì bị đối tượng lao tới chém tới tấp vào đầu và người.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục lên tầng 2 và gây thương tích cho một nam thanh niên khác sau đó xuống tầng một hút thuốc.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Hồng Bàng phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố tổ chức bắt giữ đối tượng Đỗ Anh Tú, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, hỗ trợ đưa 3 nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

3 nạn nhân được xác định, gồm: anh Hoàng Đ.H (SN 1999, quê Phú Thọ), Nguyễn V.A (SN 1996) và chị Vũ T.K.A (SN 1995, cùng ở Hải Phòng).

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #gây thương tích #chém bạn đồng nghiệp #an ninh trật tự #Công an Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục