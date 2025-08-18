Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Ba đối tượng còn lại trong vụ chém thiếu tá Công an Hải Phòng sa lưới

Nguyễn Hoàn
TPO - Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết các tổ cảnh sát nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 3 đối tượng còn lại trong vụ thiếu tá Phạm Văn Thắng (SN 1978, Phòng Cảnh sát Cơ động) bị chém lìa ngón tay cái bên phải, xảy ra một ngày trước.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 9h ngày 17/8, tại khu vực cổng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng (Hải Phòng) xuất hiện một số đối tượng, trong đó có Phạm Văn Trường (SN 1993, ở xã Việt Khê) tụ tập, mang theo băng rôn, đồng thời phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Thời điểm này, thiếu tá Phạm Văn Thắng (Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát Cơ động) trong lúc làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn tại Cổng cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 bị Phạm Văn Trường dùng dao chém gây thương tích ở tay.

Sau đó, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Thiếu tá Thắng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng.

z6916573515654-83d93f330107d6a225470b7681dd9080.jpg
Thiếu tá Phạm Văn Thắng được lực lượng y tế và đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSHS tập trung lực lượng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an phường Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê tổ chức bắt ngay đối tượng Phạm Văn Trường và tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại.

Chỉ trong vài giờ sau, các tổ cảnh sát nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 3 đối tượng còn lại, gồm: Vũ Hữu Cương (SN 1995), Đỗ Thành Đạt (SN 2004, cùng ở xã Việt Khê) và Trần Ngọc Tân (SN 2004, ở phường Lưu Kiếm).

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

08dt-182-ad5190a7b9f641e99c50d722a57f01ad.jpg
Phạm Văn Trường (dấu đỏ) và 3 đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thiếu tá Phạm Văn Thắng đã được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật vi phẫu, nối ngón tay cái đứt rời, nối mạch máu, thần kinh, xương, gân cơ. Sau phẫu thuật 12 giờ, ngón tay cái của bệnh nhân đã hồng ấm.

Hiện, sức khỏe của nam cảnh sát đã tạm ổn định. Tuy nhiên do vết chém xẻ dọc gây tổn thương rất phức tạp nên kết quả còn chờ theo dõi tiếp 5 ngày.

Nguyễn Hoàn
