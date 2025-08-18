Truy bắt kẻ chém lìa ngón tay cái thiếu tá Công an Hải Phòng

TPO - Các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Phạm Văn Trường (32 tuổi), một trong những nghi phạm liên quan vụ thiếu tá Phòng Cảnh sát Cơ động bị các đối tượng chém lìa ngón tay cái bên phải trong quá trình làm nhiệm vụ tại Trung tâm cai nghiện Gia Minh.

Ngày 18/8, thông tin từ Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1993, trú xã Việt Khê, TP Hải Phòng), liên quan đến vụ việc 1 cán bộ công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm cai nghiện Gia Minh.

Khoảng 9h30 ngày 17/8, 4 đối tượng đi xe taxi đem theo băng rôn, khẩu hiệu đến cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh, thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lúc này, thiếu tá Phạm Văn Thắng (SN 1978, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động) đang làm nhiệm vụ bảo vệ trung tâm, đã tiếp cận các đối tượng yêu cầu dừng các hành vi vi phạm và rời khỏi khu vực cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh.

Tuy nhiên những đối tượng này không thực hiện, mà còn có lời lẽ và hành vi quá khích xúc phạm cán bộ công an. Các đối tượng còn dùng hung khí bất ngờ tấn công khiến thiếu tá Phạm Văn Thắng trọng thương, vết chém làm đứt lìa ngón tay cái bên phải.

Thiếu tá Phạm Văn Thắng được lực lượng y tế và đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Thiếu tá Thắng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với Công an phường Bạch Đằng bắt giữ Phạm Văn Trường (SN 1993) là một trong các đối tượng liên quan vụ việc. Đồng thời, triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại.

Thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng, thiếu tá Phạm Văn Thắng đã được các bác sỹ phẫu thuật nối ngón tay cái và các thủ thuật cần thiết, sức khỏe tạm thời ổn định. Tuy nhiên do vết chém xẻ dọc gây tổn thương rất phức tạp nên kết quả còn chờ theo dõi ở diễn biến tiếp theo.

Trung tâm cai nghiện Gia Minh (trên địa bàn TP Thủy Nguyên cũ) trước đây do Thành đoàn Hải Phòng quản lý, mới được chuyển giao cho Công an TP Hải Phòng quản lý từ tháng 3/2025.