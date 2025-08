Giám đốc Công an Hải Phòng: Không để người dân bị xâm hại bởi các hành vi vi phạm

TPO - Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an Hải Phòng yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an thành phố phải toàn tâm, toàn ý, toàn trí thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đánh nhanh, đánh mạnh, đánh trúng, đánh tận gốc rễ các loại tội phạm. Phải làm cho người dân thực sự hạnh phúc và an toàn, không để bất kỳ người dân nào bị xâm hại bởi các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 1/8, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố.

Dự buổi lễ ra quân, có ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng hàng nghìn cán bộ các lực lượng: CSGT, CSCĐ, CSTT, PCCC, công an 114 xã, phường, đặc khu và các sở ngành liên quan.

Đây là đợt cao điểm trấn áp tội phạm đầu tiên sau khi hợp nhất Hải Phòng với Hải Dương, thực hiện mô hình hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lực lượng công an Hải Phòng ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, sáng 1/8.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, trong công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính toàn diện để bước vào “kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc”, thành phố tiếp tục thực hiện quyết tâm chính trị cao, đặc biệt là lực lượng công an trong nhiệm vụ giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Minh Hùng yêu cầu, trước mắt nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại sắp tới với yêu cầu rất cao và toàn diện.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Đặc biệt vai trò nêu gương, tính chủ động, trách nhiệm và tinh thần cảnh giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Những vấn đề tiềm ẩn, phức tạp cần được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, các xã phường, đặc khu và tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội phối hợp hiệu quả với lực lượng công an để đợt cao điểm đạt hiệu quả thực chất, toàn diện.

Phát lệnh ra quân, Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an TP Hải Phòng yêu cầu, toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố phải toàn tâm, toàn ý, toàn trí thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đánh nhanh, đánh mạnh, đánh trúng, đánh tận gốc rễ các loại tội phạm.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an Hải Phòng phát lệnh ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Từ đó, làm thay đổi toàn diện tình hình an ninh, trật tự, tiến tới kiểm soát, giảm bền vững tội phạm, xây dựng môi trường ổn định an ninh, an toàn, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân.

"Phải làm cho người dân thực sự hành phúc và an toàn, không để bất kỳ người dân nào bị xâm hại bởi các hành vi vi phạm pháp luật", Thiếu tướng Bùi Quang Bình nói.