Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc ở Hải Phòng

TPO - Ngày 26/7, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội điểm "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng.

Ngày 26/7, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng) tổ chức Ngày hội điểm Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Dự ngày hội có Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở ngành, công an địa phương.

Phường Lê Thanh Nghị rộng 8,04 km2, quy mô dân số 81.500 người, được thành lập từ ngày 1/7 trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Lê Thanh Nghị, Tân Bình, Thanh Bình và phần lớn phường Trần Phú của TP Hải Dương cũ. Trên địa bàn có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện lớn của địa phương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an trao quà tặng cho cấp ủy, chính quyền phường Lê Thanh Nghị.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị thời gian qua luôn được quan tâm, triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhiều mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa về an ninh trật tự” được duy trì, nhân rộng, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua các mô hình này, phường đã từng bước kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao rõ rệt; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng công an địa phương tại Hải Phòng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với phong trào, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại ngày hội.

Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông hiện đại để lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong phong trào.

Thường xuyên đổi mới hình thức triển khai phong trào phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo duy trì hiệu quả, liên tục, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, cơ quan, nhà trường, khu công nghiệp.

Tập trung xây dựng các khu dân cư, xã, phường, nhà trường an toàn về an ninh trật tự; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và tố giác tội phạm; tăng cường công tác cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng…

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng phong trào, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân, triển khai hiệu quả hệ thống camera an ninh. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực số cho đội ngũ làm công tác phong trào ở cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng quà cho các gia đình chính sách, công dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP Hải Phòng chủ động, tập trung xây dựng lực lượng công an xã, phường, đặc khu trong sạch, vững mạnh, giỏi nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đối với UBND phường Lê Thanh Nghị, tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, xây dựng phường trở thành mô hình kiểu mẫu trong đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn văn minh đô thị là điểm sáng để nhân rộng ra toàn thành phố.

Phấn đấu xây dựng địa phương không có ma túy, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội.

Tại ngày hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đã trao quà tặng cho cấp ủy, chính quyền phường Lê Thanh Nghị và 30 gia đình chính sách, người có công. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao 10 suất quà cho 10 công dân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.