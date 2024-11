Khen thưởng 142 tập thể, cán bộ và hội viên nông dân tiêu biểu bảo vệ an ninh Tổ quốc

TPO - Chiều 8/11, Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Duy trì 6.800 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, căn cứ Kế hoạch số 108, ngày 11/3/2024 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị toàn quốc biểu dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được tổ chức. Sau quá trình triển khai, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân và Bộ Công an, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, thông qua hoạt động của các tổ an ninh tự quản, Hội Nông dân đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về các vấn đề pháp lý. "Đồng thời, Hội Nông dân đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cũng như những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của hội viên; từ đó tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các "điểm nóng" khi có sự phân công", ông Đoàn nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân cũng cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Hội cũng đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng và duy trì 5.363 mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", cùng với hơn 6.800 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

Đặc biệt, các cấp Hội đã chủ động triển khai tuyên truyền và ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) nhằm giúp người dân tiếp cận và cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và dịch bệnh. Bên cạnh đó, đã tổ chức tư vấn pháp luật cho gần 100.000 lượt người và phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 5,2 triệu lượt người.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã tích cực tuyên truyền các gương điển hình "người tốt, việc tốt", các mô hình tiên tiến trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương. Việc giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng, cũng như tinh thần cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch được chú trọng, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, biên giới, vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội còn triển khai các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, khuyến khích cán bộ, hội viên tham gia thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và các chính sách hỗ trợ gia đình có công với cách mạng...

Hỗ trợ giúp đỡ hơn 21.000 người tái hòa nhập cộng đồng

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức 10 lớp tập huấn về kỹ năng vận động quần chúng, nâng cao kiến thức về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 1.200 cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời, chương trình phòng, chống tội phạm được lồng ghép trong các khóa đào tạo nâng cao năng lực giảm nghèo cho hơn 6.030 cán bộ Hội cơ sở tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước cũng được đẩy mạnh trong cộng đồng nông dân, như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia"... Các mô hình tự quản về an ninh trật tự như tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm được xây dựng và duy trì, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự ở các khu vực nông thôn.

Các cấp Hội đã hòa giải thành công hàng ngàn vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân và hỗ trợ giúp đỡ hơn 21.000 người tái hòa nhập cộng đồng; triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực thông qua đường dây nóng 18001768, đảm bảo tư vấn và can thiệp kịp thời.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho 62 tập thể, 80 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam và hội viên nông dân trong công tác phối hợp với lực lượng Công an nhân dân các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị lực lượng CAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam các cấp thực hiện tốt 6 nhiệm trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương. Cùng với sự tham dự của các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ngô Văn Cương; Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, tham dự Hội nghị còn có sự hiện diện của 62 tập thể và 80 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.