Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam

TPO - Tối 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.