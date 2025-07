Lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’

TPO - Ngày 2/7, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Dự chương trình có Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Hồng Sơn cho biết, thông qua tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm rút ra được những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Kỷ niệm 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm 2025, công tác chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, kết hợp triển khai tổ chức trên diện rộng với tập trung làm “điểm” tại các đơn vị, địa phương cấp xã, phường, thôn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” – ông Sơn nhấn mạnh.

Hiện thành phố đang duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình được nhân rộng như “Camera an ninh”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” “Khu dân cư an toàn về ANTT”, “Khu công nhân tự quản về ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Câu lạc bộ pháp luật” phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, động viên, huy động đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Đặc biệt, những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những tấm gương mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi, tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn, góp phần giữ gìn ANTT từ sớm, ngay từ cơ sở đã góp phần xây dựng, củng cố thế trận, nền an ninh nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa công an và nhân dân.

Phát biểu tại Ngày hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến biểu dương, chúc mừng các kết quả đã đạt được của thành phố Hà Nội trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nêu rõ, với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, “là trái tim của cả nước”, việc giữ vững ANTT của Thủ đô luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để góp phần tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực cố gắng của lực lượng CAND, mà phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng CATP tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

“Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về phong trào; kết nối các mô hình với trung tâm chỉ huy của CATP; mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân qua điện thoại, ứng dụng di động, mạng xã hội; phát triển các mô hình số như “App an ninh”, “Camera AI”, “Bản đồ ANTT số hóa”; tích hợp phong trào vào các nền tảng chính quyền điện tử, đô thị thông minh” – Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu.

Phát biểu bế mạc chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’ là minh chứng rõ ràng khẳng định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố đã được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - đối ngoại của thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Lễ tuyên dương 39 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao tặng 20 suất quà cho các cá nhân gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.