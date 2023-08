Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại Hà Nội góp phần đẩy lùi các loại tội phạm

TPO - Chiều 18/8, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tuyên dương 40 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tới dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cùng đại diện khách mời các đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin qua tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm rút ra được những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

“Công tác chỉ đạo, tổ chức Ngày hội trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, kết hợp triển khai tổ chức trên diện rộng với tập trung làm “điểm” tại các đơn vị, địa phương cấp xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc Ngày hội.

Theo thông tin tại chương trình, giai đoạn 2020 - 2023, với vai trò quan trọng, nòng cốt, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục cảm hóa, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành Pháp luật trong cộng đồng dân cư”; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm trong nhân dân. Từ năm 2020 đến tháng 6/2023, hàng nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác, giữ gìn ANTT tại các địa bàn; nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 98.826 tin liên quan đến ANTT, góp phần tích cực để lực lượng Công an điều tra khám phá hàng nghìn vụ án.

Đại diện khách mời các đơn vị dự Ngày hội.

Thông qua công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2023, tình hình tội phạm được kiềm chế. Nhờ thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an đã góp phần giải quyết 62.964 đơn tố giác, tin báo tội phạm tội phạm, đã kết thúc xác minh 56.778 đơn (đạt tỷ lệ 90,17%). Thụ lý điều tra: 31.458 vụ, 45.178 bị can; thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 17 súng quân dụng, 18 súng hơi, 198 súng tự chế, 15 súng thể thao; 4.484 viên đạn các loại, 1.963 đầu đạn, lựu đạn, 525 kíp nổ, 0,3m dây cháy chậm, 5 linh kiện lắp ráp vũ khí, 22 lựu đạn, 3 quả bom, 2.055 vũ khí thô sơ, 196 công cụ hỗ trợ...

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

600 mô hình toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Phát biểu tại Ngày hội, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, trải qua thời gian đã cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức sống lâu bền, lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp dân cư. Điển hình như phong trào toàn dân tố giác tội phạm khởi nguồn từ Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng vào năm 1986 và giờ đây vẫn còn thực hiện và đã mở rộng quy mô toàn quốc.

"Tính đến thời điểm này trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận hơn 600 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần kéo giảm tội phạm ở Thủ đô một cách bền vững. Có được kết quả ấy là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân" - ông Thanh cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, thời gian tới, vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, trật tự an toàn xã hội vì thế có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đòi hỏi ở một tầm cao mới, có cách làm mới sáng tạo hơn cho phù hợp.

Tính đến ngày 18/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 841 “điểm” tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.