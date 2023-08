Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Bình Phước

TPO - Ngày 10/8, tại xã Đoàn Kết (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Đến tham dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường.

Bù Đăng là huyện miền núi của tỉnh Bình Phước với 31 dân tộc cùng sinh sống, gần 41% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận được sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị và của toàn dân nên đã mang lại những hiệu quả thiết thực; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhiều mô hình về an ninh trật tự được các địa phương trong huyện xây dựng và hoạt động có hiệu quả; có nhiều tấm gương tiêu biểu, không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm rất đáng trân trọng và biểu dương nhân rộng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Ngày hội là hoạt động thường niên, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Phước, trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần xây dựng hiệu quả hơn nữa phong trào.

“Địa phương phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc; đồng thời nhân rộng những mô hình hay, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào này”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Tại Ngày hội này, UBND tỉnh Bình Phước đã phát động đăng ký, xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh Bình Phước giao các huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng 1 xã, 1 phường (hoặc thị trấn); 1 cơ quan (doanh nghiệp, hoặc cơ sở giáo dục) điển hình về phong trào năm 2023.