Bà Trương Mỹ Lan xin được sống; Xóa đường dây chế tạo, mua bán súng quân dụng cực 'khủng'

TPO - Bà Trương Mỹ Lan xin được sống để khắc phục hậu quả; Công an TPHCM tịch thu 10 tấn xyanua, khởi tố 31 bị can mua bán chất độc; Công an Bình Dương triệt xóa đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn; Dự kiến xây hầm vượt sông Đồng Nai thay cho xây cầu Cát Lái,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Bà Trương Mỹ Lan xin được sống để khắc phục hậu quả Tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên y án tử hình bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chung cho 3 tội danh (trong đó tội “Tham ô tài sản” bị đề nghị y án tử hình). Trước HĐXX, bà Trương Mỹ Lan nói rằng, bà đã nhận thức sâu sắc hành vi sai phạm nên không kêu oan, chỉ xin HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà. “Nếu được sống thì mới có cơ hội tiếp tục khắc phục hậu quả, mới có cách làm cho các dự án đang dang dở, đang đắp chiếu được hồi sinh” – Bà Trương Mỹ Lan trình bày. Công an TPHCM thu 10 tấn xyanua, khởi tố 31 bị can mua bán chất độc Sau 2 tháng triển khai kế hoạch “Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn thành phố”, Cơ quan CSĐT 2 cấp của Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can về các tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu hơn 9,7 tấn xyanua, 315 kg acid sulfuric, 105 kg acid clorhidric… Công an cũng tiến hành truy xét các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành, thu hồi 313,5 kg xyanua. Mẹ 24 tuổi bỏ hai bé trai sơ sinh trong thùng xốp ở TPHCM Khoảng 3h sáng 16/11, người dân sinh sống trên đường Kênh T2, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TPHCM) phát hiện có tiếng trẻ khóc nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện 2 bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp. Kiểm tra bên trong thùng xốp, nhiều người phát hiện có lá thư viết tay với nội dung: "Tôi tên N.T.H. SN 2000. Tôi đã sinh hai bé trai lúc 7h ngày 15/11. Vì chồng bỏ đi, tôi không có đủ kinh tế, khả năng nuôi hai bé, mong ai có khả năng xin nhận nuôi hai bé...". Vụ việc đang được địa phương làm rõ. Công an Bình Dương triệt xóa đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã điều tra, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do Lềnh Chi Và (SN 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991), cùng ngụ tại huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) thực hiện. Kết quả điều tra xác định, Lềnh Chi Và cùng Nguyễn Trung Hiếu đã bán trót lọt 33 khẩu súng cho 26 đối tượng ở các tỉnh, thành: Bình Phước, Tây Ninh, Đăk Nông, TPHCM, Lâm Đồng, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 23 đối tượng về các tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Tiết kiệm được 4.000 tỷ đồng, ACV xin làm ngay đường băng số 2 sân bay Long Thành Ngày 15/11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong quá trình triển khai dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, đơn vị đã tiết kiệm gần 4.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí dự phòng và đấu thầu. Với khoản tiết kiệm này, ACV đề xuất đầu tư thêm một đường băng tại sân bay Long Thành ngay trong giai đoạn 1. Theo ACV, việc xây dựng đường băng thứ hai là cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng của khu vực phía Nam. Dự kiến xây hầm vượt sông Đồng Nai thay cho cầu Cát Lái Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Fecon và đơn vị đối tác đã đề xuất ý tưởng xây dựng hầm vượt sông Đồng Nai thay cho việc xây dựng cầu đối với Dự án cầu Cát Lái kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM. Theo đại diện của Công ty CP Fecon, việc xây hầm vượt sông thay cho xây cầu sẽ hạn chế được các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, giảm tối đa tác động xã hội đến địa bàn dân cư đang sinh sống trong khu vực quy hoạch dự án. Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Các cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Võ Văn Chánh bị cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố, xét xử nhiều cán bộ. Thanh long nghịch vụ rớt giá 'sốc', chỉ còn 2.000 đồng/kg Từ mức giá hơn 20.000 đồng/kg đầu vụ, hiện nay giá thanh long nghịch vụ đang quay đầu giảm "sốc", chỉ bằng 1/10, khiến nông dân tỉnh Bình Thuận thấp thỏm. Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, phần lớn thanh long địa phương xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, thị trường này tiêu thụ chậm khiến mặt hàng trái thanh long bị ảnh hưởng. TPHCM 24/7: Chi Dân, An Tây xin lỗi muộn màng; Bắt 'Trưởng phòng chiến tranh' của tổ chức khủng bố TPHCM 24/7: 'Trùm' đất Thủ Thiêm bán một công ty con; Một ca sĩ bị bắt Bắt thành viên tổ chức phản động; Xử lý kẻ tấn công Tổ tuần tra đặc biệt 171 Anh Nhàn