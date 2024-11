TPHCM 24/7: 'Trùm' đất Thủ Thiêm bán một công ty con; Một ca sĩ bị bắt

TPO - Cảnh báo livestream công kích, xúc phạm trên mạng xã hội; Sở GD&ĐT TPHCM lên tiếng khi học sinh nói ăn ở trường không đủ no; Lập tổ công tác gỡ vướng cấp sổ hồng; Bắt một ca sĩ và chủ nhà thuốc về hành vi ‘chạy án’,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Công an TPHCM cảnh báo việc livestream công kích, xúc phạm trên mạng xã hội

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phiên livestream với mục đích công kích, xúc phạm người khác.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho rằng những phiên livestream công kích, xúc phạm người khác, có thể tạo điều kiện cho những đối tượng xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Long đề nghị người dân không tham gia ủng hộ, bình luận và lên án đối với các hành vi sai trái, thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật để lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định.

Sở GD&ĐT TPHCM lên tiếng khi học sinh nói ăn ở trường không đủ no

Tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, phóng viên đề cập đến việc học sinh TPHCM có xu hướng khoe bữa ăn bán trú ở trường nhưng bữa ăn đồng giá 35.000 đồng của các trường có sự chênh lệch đáng kể.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết sở đã có văn bản chỉ đạo đến Phòng GD&ĐT quận/huyện, hiệu trưởng quản lý tốt bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học.

Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT cử nhân sự cùng Sở An toàn thực phẩm tham gia tất cả đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học năm học 2024-2025.

Lập tổ công tác gỡ vướng cấp sổ hồng

UBND TPHCM vừa thành lập tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

Tổ trưởng là ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP làm tổ phó và 12 thành viên còn lại là lãnh đạo các sở ban ngành gồm: Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra TP, Cục Thuế TP, Công an TPHCM.

Bắt một ca sĩ và chủ nhà thuốc về hành vi ‘chạy án’

Cơ quan công an bắt tạm giam Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, SN 1981) và bà Lê Thị Mỹ Châu (sinh năm 1968, chủ nhà thuốc Mỹ Châu) để điều tra về hành vi “chạy án” cho một bị can đang bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM tạm giam.

Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của bị can Lê Quốc Kháng, khẩn trương đến trụ sở ở địa chỉ 674 Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức để trình báo, hỗ trợ điều tra.

'Trùm' đất Thủ Thiêm bán một công ty con

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Cụ thể, hội đồng quản trị CII đã ban hành nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hạ tầng CII (CII Service) vào ngày 6/11.

CII Service vốn là công ty con do CII sở hữu 100% vốn. Bên nhận chuyển nhượng cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest). Đồng thời, CII cũng thông qua việc chuyển nhượng một phần các khoản đầu tư của CII cho CII Service.

CII được biết đến là "trùm" đất Thủ Thiêm khi sở hữu quỹ đất có diện tích lên đến 96.000m2, được UBND TPHCM giao để thực hiện dự án khu đô thị mới.

Nhóm người cầm dao, kéo hành hung tài xế taxi trước cổng bệnh viện ở TPHCM

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm 4 người đàn ông lao vào hành hung, sau đó cầm dao, kéo thách thức nam tài xế taxi công nghệ trước cổng Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM).

Công an phường Tam Phú đã nắm thông tin vụ việc, đơn vị này đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Quốc Cường Gia Lai đồng ý trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Công ty Quốc Cường Gia Lai kháng cáo không đồng ý trả cho bà Trương Mỹ Lan hơn 2.800 tỷ đồng, nhưng trước phiên tòa phúc thẩm, doanh nghiệp này bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận phán quyết của HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên hồi tháng 4/2024.

Bà Trương Mỹ Lan đồng ý dùng 2.882 tỷ đồng mà Quốc Cường Gia Lai hoàn trả, để khắc phục hậu quả vụ án cho chính bà Lan. Theo quy định, TAND Cấp cao sẽ đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của Công ty Quốc Cường Gia Lai do kháng cáo đã bị rút.

Điện lực TPHCM nhận trách nhiệm chậm hạ ngầm lưới điện các dự án giao thông

Nhiều dự án mở rộng đường tại TPHCM vẫn ngổn ngang trụ điện chưa được hạ ngầm trong khi kế hoạch là phải hoàn thành vào cuối năm nay.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN), cho biết, ngành điện nhận một phần trách nhiệm phối hợp chưa nhuần nhuyễn với chủ đầu tư và các quận trong việc hạ ngầm, còn để các trụ điện trên các tuyến đường mở rộng. Đơn vị sẽ phối hợp tốt hơn với địa phương và ngành giao thông.