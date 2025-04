TPHCM cuối tuần có mưa trái mùa kèm các hiện tượng cực đoan

TPO - Đợt mưa trái mùa vào cuối tuần sẽ giúp giảm nền nhiệt ở TPHCM. Tuy nhiên, mưa trái mùa sau chuỗi ngày nắng nóng tiềm ẩn những yếu tố bất thường như dông, sét và gió mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay 11/4, khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông Nam bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C; riêng miền Đông Nam Bộ từ 34-36 độ C.

Nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Trong khi đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 10/4 trở đi, TPHCM và các tỉnh lân cận có khả năng xuất hiện những cơn mưa trái mùa, đợt mưa này kéo dài khoảng 2–3 ngày. Những cơn mưa trái mùa này giúp xoa dịu tình trạng nắng nóng kéo dài tại khu vực.

Nguyên nhân gây ra đợt mưa này là do sự nâng trục của rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với vùng nhiễu động đang hình thành ngoài Nam Biển Đông và di chuyển vào đất liền. Sự tương tác của hai hình thế thời tiết này khiến độ ẩm trong không khí tăng cao, tạo điều kiện cho mây dông phát triển.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, bên cạnh việc giúp hạ nền nhiệt độ, các cơn mưa trái mùa có thể đi kèm theo các hiện tượng cực đoan như dông, lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Trong hôm nay và hai ngày cuối tuần, thời tiết tại TPHCM dự báo vẫn có nắng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34–36 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 40–45%. Thời gian nắng nóng cao điểm từ 12h đến 15h mỗi ngày. Mưa có thể xuất hiện rải rác vào chiều tối, tập trung chủ yếu ở các khu vực ven thành phố và ngoại thành.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát sao thông tin dự báo thời tiết, đề phòng các tác động xấu của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ do nắng nóng và các tai nạn do dông, sét, gió mạnh gây ra trong đợt mưa trái mùa này.