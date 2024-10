TPHCM 24/7: Công an thông tin vụ camera quay lén nhà vệ sinh nữ trường học

TPO - Công an thông tin vụ camera quay lén nhà vệ sinh nữ trường học; Công an tìm nhân chứng trong vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng; Bão Trà Mi ảnh hưởng thế nào đến TPHCM; Sở Thông tin TPHCM nhận đơn tố cáo của Nhật Kim Anh,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Công an thông tin vụ camera quay lén nhà vệ sinh nữ trường học

Hai ngày qua, nhiều nhóm kín trên mạng xã hội lan truyền thông tin nam sinh Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh) đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Thông tin này khiến học sinh lẫn phụ huynh hoang mang.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an không phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh sinh tại Trường THPT Tân Túc. Công an huyện Bình Chánh đề nghị phụ huynh bình tĩnh, động viên học sinh yên tâm học tập và đăng tải thông tin có kiểm chứng khi sử dụng mạng xã hội. Mọi hành vi bịa đặt, vu khống, đăng tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Tìm nhân chứng trong vụ bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng

Cơ quan công an đề nghị người đã nhận con nuôi hoặc người gửi, cho con cho mái ấm Hoa Hồng hoặc bà Giáp Thị Sông Hương; các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền, vật chất cho mái ấm này, hãy đến trụ sở ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM), liên hệ điều tra viên Phạm Văn Hải để phối hợp cung cấp thông tin, điều tra làm rõ.

Một số trẻ 'mất tích' khi được gửi ở mái ấm Quan Âm tại TPHCM

Có ít nhất hai người mẹ trình báo là con mình đã “mất tích”, không thể liên lạc sau khi đem gửi tại mái ấm Quan Âm ở quận 12 (TPHCM). Hôm 25/10, Công an quận 12 phối hợp cùng Công an phường Hiệp Thành xác minh nội dung nói trên và đến kiểm tra mái ấm Quan Âm. Hiện công an đang xác minh, làm rõ sự việc.

Bão Trà Mi ảnh hưởng thế nào đến TPHCM?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay hình thế gây mưa dông trên khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ chủ yếu do áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông.

Bên cạnh đó, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam bộ đang nối với cơn bão số 6 (Trà Mi) trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Ngoài ra, gió Tây Nam hoạt động trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình đến mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ đêm 26 đến ngày 29/10, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Dự báo từ ngày 27/10 đến 1/11, khu vực TPHCM sẽ có mưa với xác suất từ 65-70%.

Sở Thông tin TPHCM nhận đơn tố cáo của Nhật Kim Anh

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác nhận Sở đã nhận đơn tố cáo từ phía ca sĩ Nhật Kim Anh về việc các TikToker đưa thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến cô cùng công việc kinh doanh của công ty.

Trong đơn, Nhật Kim Anh tố hai TikToker gồm V.V. và V.L. đăng các clip trên kênh cá nhân, đưa thông tin sai lệch về sản phẩm cà phê đông trùng hạ thảo của cô.

Theo Nhật Kim Anh, cô cũng gửi đơn đến Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM… tố cáo các TikToker đăng các clip thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng tới cô.

Hơn 1.100 nhà ven kênh rạch đã nhận bồi thường, di dời

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TPHCM cho biết UBND TPHCM trước đó đã ban hành Quyết định số 3837 về Kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch, dự kiến hoàn tất việc di dời trước ngày 30/4/2025. Đến nay, thành phố đã bồi thường, di dời được 1.149/6.500 căn. Trong đó, 2 dự án đã hoàn thành và 7 dự án đang triển khai.

Sắp xử phúc thẩm xét kháng cáo của Trương Mỹ Lan về mức án tử hình

Dự kiến ngày 4/11, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm, trong đó có chồng và cháu gái của bị cáo Lan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 4/11 đến ngày 25/11, do thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa.

Trước đó, ngày 11/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

TPHCM đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng mở rộng cao tốc về miền Tây

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Trung Lương, từ 6 lên 8 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính 2.350 tỷ đồng, trong đó ngân sách TPHCM chiếm 50% (khoảng 1.175 tỷ đồng), phần còn lại sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ. Dự án được đề xuất triển khai từ năm 2024 và hoàn thành vào năm 2028.