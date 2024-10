TPHCM 24/7: Sở Thông tin và Truyền thông nói về đơn tố cáo của Thanh Hằng, Minh Dự

TPO - Gia đình đưa người trúng độc đắc 22 tỷ đồng về quê; Bà Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng; 5 học sinh nhập viện sau bữa ăn trưa, nghi do ngộ độc; Sở Thông tin và Truyền thông mời Thanh Hằng lên làm việc,...là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Gia đình đưa người trúng độc đắc 22 tỷ đồng về quê

Ông Sang, chủ đại lý vé số Lý Sang ở huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, sau khi biết tin ông N. (SN 1983, quê Long An) trúng đặc biệt 22 tỷ và nhận thưởng, cha của ông này đã lên TPHCM đón ông về Long An. Người bán vé số trúng đặc biệt 22 tỷ đồng này không có vợ con, mẹ đã mất, chỉ còn cha, ngày ngày đi bán vé số dạo.

Bà Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng

Trong 30 phút nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần khóc, nói bản thân phải trả giá quá đắt, cam kết ưu tiên hàng đầu là khắc phục hậu quả.

"Đứng trước tòa hôm nay, bị cáo phải trả cái giá quá đắt. Bị cáo xác định đây là định mệnh và tại nạn nghề nghiệp, cả cuộc đời sẽ không bao giờ quên vì mình mà ảnh hưởng đến hàng vạn gia đình. Bây giờ bị cáo không biết cầu cứu ở nơi nào, chỉ biết xin HĐXX và VKS xem xét cứu giúp", bà Lan nói.

5 học sinh nhập viện sau bữa ăn trưa, nghi do ngộ độc

Bác sĩ Vũ Đức Nhân, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết khoảng 15h ngày 10/10, bệnh viện nhận điều phối từ Trung tâm Cấp cứu 115 có các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3). Bệnh nhân là 5 học sinh gồm 1 em 17 tuổi và 4 em 16 tuổi.

Lúc nhập viện, các em học sinh nôn ói nhiều ra thức ăn đã ăn vào buổi trưa, đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Hiện các học sinh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không còn nôn ói và đau bụng.

Sở Thông tin và Truyền thông mời Thanh Hằng lên làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác nhận đã mời Thanh Hằng lên làm việc và hướng dẫn bổ sung nội dung đơn liên quan đến vụ người mẫu này gửi đơn tố cáo Á hậu Hoàng Thùy tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng danh dự của cô.

Với trường hợp của Minh Dự, Sở cho biết đang trong quá trình tiếp nhận đơn và chưa có kết quả xử lý. Trước đó, diễn viên Minh Dự có làm đơn gửi Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM về việc bị nhà sản xuất Phan Đạt có các bài viết thiếu kiểm chứng, tung tin đồn sai sự thật về anh, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, công việc thời gian qua.

TPHCM liên tiếp xuất hiện ‘hố tử thần’

Sau cơn mưa lớn liên tục vào buổi chiều 8 và 9/10, TPHCM xuất hiện liên tục 2 hố sâu trên đường ở quận 11 và TP. Thủ Đức.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương và các đơn vị liên quan phong tỏa quanh khu vực hố sâu tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bố trí lực lượng trông giữ, điều tiết giao thông qua khu vực.

Người tự xưng 'sư thầy Thích Tâm Phúc' rút kháng cáo

TAND TPHCM ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc - người tự xưng “sư thầy Thích Tâm Phúc”. Trước đó, cuối tháng 8, TAND huyện Củ Chi đã tuyên phạt ông này 8 năm tù về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau phiên sơ thẩm, ông Phúc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau đó, ông Phúc đã bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên để đi thi hành án.

Bán 26.000 vé tàu Tết sau 2 giờ

Ngành đường sắt vừa mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 tại ga Sài Gòn, các điểm bán vé trực tiếp và kênh trực tuyến.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết đến 10h sáng 6/10 đã bán hơn 26.000 vé, trong đó khoảng 17.000 vé được thanh toán online và hơn 9.000 vé thanh toán tiền mặt. Giá vé tàu Tết năm 2025 tăng 4-5% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy hành trình và loại tàu.

Thành ủy TPHCM cấm cán bộ đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức, đài thọ

Theo quy định của Thành ủy TPHCM, cán bộ không được tham gia các chuyến đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức, đài thọ. Trường hợp cần thiết, các cơ quan cần báo cáo kỹ và chờ cấp có thẩm quyền duyệt.

Đối với các chuyến đi nước ngoài có thư mời đích danh từ phía nước ngoài mà thông tin chưa rõ ràng hoặc có yếu tố chính trị nhạy cảm, cơ quan chủ quản cần phối hợp với Công an thành phố để xác minh và cho ý kiến về mặt an ninh, bổ sung hồ sơ đề nghị xét duyệt.

Xác minh vụ người phụ nữ ngồi xe lăn bị lừa 200.000 đồng và 80 tờ vé số ở Củ Chi

Công an đang xác minh sự việc một phụ nữ ngồi xe lăn bán vé số dạo thuê trọ ở huyện Củ Chi (TPHCM) trình báo bị kẻ gian lừa lấy 200.000 đồng cùng 80 tờ vé số.

Bà Lê Thị Dung (67 tuổi) cho biết, vào sáng sớm tuần trước, bà ngồi xe lăn đi bán vé số như thường lệ thì có một người đàn ông đi xe máy đến nói mua 30 tờ và đưa bà một tờ 500.000 đồng. Bà Dung lấy 200.000 đồng của mình thối lại cho người này.

Sau đó người này nói với bà Dung là mua thêm 50 tờ vé số đem đi bán giúp bà, rồi đưa thêm 500.000 đồng. Lát sau, bà Dung mang hai tờ 500.000 đồng này đi đổi lấy tiền mệnh giá nhỏ hơn thì mới phát hiện đây là tiền giả.

TPHCM khả năng sắp mưa giông mạnh vào sáng sớm.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đưa ra dự báo, trong 10 ngày tới, thời tiết khu vực hầu hết nhiều mây, có mưa; khả năng có mưa diện rộng vào sáng sớm trong khoảng 15-18/10, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo trong chiều nay (12/10), khu vực Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 12 và ngày 13/10, tại Nam bộ vào chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.