TPHCM 24/7: Chân dung nữ DJ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

TPO - Nữ DJ Bé Vi tham gia điều hành đường dây ma túy ở TPHCM; Bà Trương Mỹ Lan xin lại bộ trang sức kim cương mẹ cho để ‘làm kỷ niệm'; TPHCM và Nam Bộ sắp đón mưa lớn trên diện rộng; Bị phản ánh chặn xe đột ngột để đo nồng độ cồn, công an TPHCM nói gì?,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Nữ DJ Bé Vi tham gia điều hành đường dây ma túy ở TPHCM

Lấy ma túy từ Campuchia về TPHCM, Lâm Thành Trung (tự Trung ngọng, SN 2001, ngụ quận 8) phân phối cho các đại lý cấp dưới để bán lại cho các con nghiện.

Trong đường dây ma túy này, Bé Vi là người tình cũng là trợ thủ đắc lực cho Lâm Thành Trung. DJ Bé Vi có biệt danh là Vi Milk, sở hữu kênh TikTok hơn 219.000 người theo dõi. Các clip trên TikTok có hàng chục ngàn đến gần 15 triệu lượt xem. Bên cạnh những clip nóng bỏng thì nữ DJ Bé Vi cũng đăng hình từ thiện, cho tiền người già ở viện dưỡng lão.

Do Lâm Thành Trung đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và kêu gọi đối tượng này ra đầu đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bà Trương Mỹ Lan xin lại bộ trang sức kim cương mẹ cho để ‘làm kỷ niệm'

Tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét, trả lại 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Vietcombank mang tên con gái Chu Duyệt Hằng. Bà xin lại hai chiếc túi xách hiệu Hermes, được làm từ da cá sấu bạch tạng.

Đặc biệt, bị cáo Lan khai trong lúc bị bắt, bà có đeo 1 bộ kim cương hơn 30 carat là của “mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn” nên xin lại. Với những trang sức này, HĐXX cho biết sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án.

TPHCM và Nam Bộ sắp đón mưa lớn trên diện rộng

Dự báo tình hình thời tiết TPHCM trong những ngày cuối tuần, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết thành phố có nhiều mưa.

Cơ quan khí tượng dự báo khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ sẽ có mưa gia tăng về diện và lượng trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, có nơi mưa vừa, mưa to.

Gần 150 tỷ nâng cấp sân vận động lâu đời nhất Việt Nam

Là sân vận động lâu đời nhất Việt Nam với gần 20.000 chỗ ngồi, sân vận động (SVĐ) Thống Nhất (quận 10, TPHCM) từng tổ chức nhiều giải đấu lớn của quốc gia và khu vực nhưng hiện nay nhiều hạng mục đang xuống cấp do không được tu bổ, gây khó khăn cho các hoạt động thể thao văn hoá.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (DDCN) vừa kiến nghị UBND TPHCM đẩy nhanh công tác cải tạo, sửa chữa SVĐ Thống Nhất. Theo đó, SVĐ Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy… Các khu khán đài B, C1, D1 đã xuống cấp nghiêm trọng, khó đảm bảo an toàn cho khán giả được đề xuất xây mới hoàn toàn.

Ngoài ra, TPHCM cũng dự kiến xây mới nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải, khu vệ sinh, nhà tập kết rác, bể chứa nước ngầm sinh hoạt và một số hạ tầng kỹ thuật khác. Tổng mức đầu tư dự kiến cho công tác sửa chữa, nâng cấp SVĐ Thống Nhất khoảng 149 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2025 và hoàn thành vào tháng 12/2025.

Kiểm tra Saigon Square, thu giữ hàng trăm sản phẩm giả

Đội Quản lý thị trường số 4 vừa đồng loạt kiểm tra một số điểm kinh doanh tại Trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1, TPHCM).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm đơn vị sản phẩm quần áo, túi xách, ví, trang sức xi mạ, không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đội Quản lý thị trường số 4 đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.

Trường chỉ phát giấy khen học sinh ủng hộ vùng lũ 100.000 đồng trở lên

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Gò Vấp, TPHCM) phát động phong trào gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh và học sinh và nhận được hơn 268 triệu đồng tiền ủng hộ từ học sinh 45 lớp học tại trường.

Nhà trường trao giấy khen để động viên học sinh tích cực tham gia phong trào trên. Tuy nhiên, học sinh đóng góp trên 100.000 đồng mới được nhận giấy khen, em nào ủng hộ ít hơn chỉ nhận được thư khen từ giáo viên chủ nhiệm.

Bị phản ánh chặn xe đột ngột để đo nồng độ cồn, công an TPHCM nói gì?

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM khẳng định phản ánh cảnh sát giao thông đột ngột chặn đường xe đang lưu thông để kiểm tra nồng độ cồn mang tính chủ quan. Việc chặn xe không gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Hà, việc kiểm soát nồng độ cồn không chỉ xuất phát từ việc kéo giảm tai nạn giao thông, mà còn để phòng ngừa các loại tội phạm có thể xảy ra sau khi sử dụng rượu bia như tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giết người.

Cắt tỉa cây xanh gây tắc đường, đơn vị thi công nói gì?

Vào khung giờ cao điểm, việc cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường đã gây ra ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM, cho biết tình trạng ùn ứ giao thông thường nghiêm trọng hơn ở một số tuyến đường lớn, nhiều phương tiện qua lại như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai…

“Nếu nhận thấy phương tiện giao thông tại thời điểm trên tuyến đường có mật độ cao thì công ty sẽ di chuyển sang các vị trí khác thuận lợi hơn để thực hiện. Bên cạnh đó, công ty đã có kế hoạch bố trí thi công vào ngày thứ bảy và chủ nhật ở các tuyến đường đông phương tiện qua lại trong tuần”, ông Sơn nói.

TPHCM quy định 4 vùng nuôi chim yến

Các khu vực được phép nuôi chim yến tại TPHCM, bao gồm:

- Phường Long Phước, TP Thủ Đức

- Các xã An Thới Đông, Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp ở huyện Cần Giờ

- Các xã An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ, Trung An ở huyện Củ Chi

- Các xã Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn và Xuân Thới Thượng ở huyện Hóc Môn

TPHCM quy định 4 vùng nuôi chim yến trên địa bàn nhằm quản lý chặt chẽ, phát triển hơn. Qua đó, tránh tình trạng xây dựng nhà yến tự phát gia tăng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống cư dân.