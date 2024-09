TPHCM 24/7: Hành động của 2 đối tượng tham gia tổ chức khủng bố vừa bị bắt

TPO - Công an TPHCM bắt giam 2 thành viên tổ chức khủng bố ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời’; Cảnh báo hàng chục điểm sạt lở tại TPHCM trong mùa mưa lũ; Người 'chặt chém' streamer IshowSpeed ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hoàn trả tiền,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Công an TPHCM bắt giam 2 thành viên tổ chức khủng bố ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời’

Ngày 20/9, cơ quan công an đã bắt giam Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) và Trần Văn Linh (67 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Hai người này chuẩn bị 1.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự để rải, dán nơi đông người trong dịp Quốc khánh, theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Cơ quan công an xác định, Linh là đồng phạm của Hường, có nhiệm vụ thực hiện khảo sát các địa điểm đông người trên địa bàn TPHCM như công viên, trường học, bệnh viện… để chuẩn bị thực hiện việc dán, rải truyền đơn theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố.

Cảnh báo hàng chục điểm sạt lở tại TPHCM trong mùa mưa lũ

Đại diện Chi cục thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM) cho biết hiện thành phố có 32 vị trí sạt lở gồm: TP Thủ Đức (7); huyện Nhà Bè (7); huyện Bình Chánh (4); huyện Hóc Môn (1) huyện Củ Chi (1); huyện Cần Giờ (5); quận Bình Thạnh (5); quận 12 (2).

Đến nay đã có 24 vị trí sạt lở đang được TPHCM có chủ trương đầu tư thi công, 8 vị trí sạt lở còn lại, thành phố đã giao cho UBND các quận, huyện lập kế hoạch để gia cố trong tình huống mưa bão và triều cường cao.

Bắt tạm giam người đập kính ôtô, hành hung tài xế ở TPHCM

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Giang điều khiển ôtô BKS 51G-596.59 lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh. Tại trước nhà hàng hải sản Hiếu Hàu Sữa, xe của Giang va quẹt với ôtô BKS 47A-306.82 do ông S. điều khiển.

Sau đó, Giang xuống xe chửi bới, đập bể kính xe rồi dùng tay đấm ông S. đang ngồi trên xe. Thậm chí, Giang về xe của mình lấy 1 mỏ lết tiếp tục tấn công ông S. Trong xe của ông S. có lúc này phụ nữ và trẻ em, những người này đã la hét hoảng loạn.

Cháu bà Trương Mỹ Lan: 'Bị cáo không muốn chiếm đoạt tiền của ai'

Trương Huệ Vân thừa nhận ký nhiều hợp đồng, chứng từ khống giúp cô ruột Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu, lừa bán cho 20.623 người chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.

"Trong thâm tâm bị cáo không muốn lừa, chiếm đoạt tiền của ai. Từ đầu đến cuối bị cáo không hưởng lợi ích, mà chỉ nhận lương hơn 80 triệu đồng mỗi tháng", Trương Huệ Vân (Phó giám đốc Công ty An Đông; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC) trả lời HĐXX trong phiên tòa chiều 20/9.

Người 'chặt chém' streamer IshowSpeed ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hoàn trả tiền

Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với V.P.Q.M. (23 tuổi, ngụ quận 4). M. là người kinh doanh trò chơi xe điện thăng bằng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và bị xác định có hành vi “chặt chém” streamer IshowSpeed vào chiều 14/9.

M. bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về 2 hành vi gồm: "sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện", và "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ", tổng tiền phạt 10 triệu đồng. M. cũng đã gặp đại diện của IshowSpeed để chính thức xin lỗi và hoàn trả lại số tiền 1 triệu đồng.

Bánh trung thu gần 300.000 đồng/cái, nhưng mua 1 tặng... 3

Tung đủ chiêu khuyến mãi bánh trung thu như mua 1 thành 3, thành 4; câu khách bằng bánh giá rẻ... nhưng nhiều quầy hàng kinh doanh tại chợ, vỉa hè ở TPHCM vẫn vắng khách, ế ẩm.

Theo một số tiểu thương, do ảnh hưởng đợt bão Yagi vừa qua, nhiều nơi hoãn tổ chức Tết Trung thu, vì vậy khách không đến mua bánh số lượng lớn như lúc trước. Thậm chí có khách quen đã liên hệ mua bánh trước đó, nay cũng hủy đơn hàng vào phút chót.

Lý do TPHCM sẽ bỏ xe buýt 'khổng lồ'

Các loại xe buýt trên 50 chỗ ngồi quá lớn, chiếm nhiều diện tích lòng đường là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới kẹt xe ở TPHCM, không còn phù hợp với giao thông đô thị... sẽ được thay thế bằng các phương tiện nhỏ hơn.

Do đó, Sở GTVT TPHCM đang thực hiện công tác tái cấu trúc mạng lưới tuyến xe buýt. Các tuyến xe buýt đã và đang tổ chức đấu thầu đa phần thuộc nhóm xe buýt nhỏ (30 – 40 chỗ) và trung bình (41 - 50 chỗ) phù hợp với hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo phục vụ nhu cầu hành khách và kết nối với các tuyến đường có mặt cắt nhỏ.

TPHCM tiếp tục mưa lớn, cây xanh bật gốc đè 3 xe máy

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh chiều tối 20/9 đã khiến một cây me cổ thụ cao khoảng 20m trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, bật gốc và đổ xuống đường.

Cây me này đã đè lên ba xe máy đậu trên vỉa hè, gây hư hỏng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Theo ghi nhận tại hiện trường, cây me có đường kính khoảng 0,5m và nhiều phần rễ đã mục ruỗng.

TPHCM thay thế 2.765 cây xanh hư hại

Sở Xây dựng TPHCM cho biết trước mùa mưa bão, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã hạ thấp chiều cao 193 cây, thay thế 2.765 cây hư hại, khiếm khuyết, chết khô.

Trong thời gian tới, Trung tâm Hạ tầng tăng cường kiểm tra, xử lý cây xanh mất an toàn, trực 24/24 giờ vào các thời điểm mưa bão, cũng như cử người và xe cộ, thiết bị để chủ động xử lý, giải quyết trong mọi tình huống.