Bất ngờ về cô gái giơ chân 'nhảy múa' khi lái xe máy; 'Méo mặt' vì tiền điện tăng vọt

TPO - Công an tìm ra cô gái buông hai tay, nhảy múa khi điều khiển xe máy ở TPHCM; Chi tiết đơn vị cấp xã của Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi bỏ huyện; Nhân viên khu du lịch chôn rác ngay tại bãi biển Mũi Né,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Công an tìm ra cô gái buông hai tay, nhảy múa khi chạy xe máy ở TPHCM

Liên quan clip cô gái buông hai tay, nhảy múa khi chạy xe máy được lan truyền trên mạng xã hội, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã làm việc với N.T.K.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh).

Nhà chức trách xác định N. không đội nón bảo hiểm, chạy xe máy biển số 59NB-203.xx trên đường Trường Chinh, hướng từ cầu Tham Lương đi đường Phan Văn Hớn.

Khi đến đoạn qua phường Đông Hưng Thuận (quận 12), N. buông hai tay, đứng lên xe nhún nhảy. Có đoạn, cô gái đưa chân lên cao rồi nằm lên yên xe máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm và mời N. đến trụ sở để làm việc.

N. đã cung cấp giấy xác nhận bị bệnh tâm thần và thừa nhận là người điều khiển xe trong clip nói trên. Ngoài ra, công an cũng kiểm tra ma túy đối với cô gái này và cho kết quả âm tính. (XEM CHI TIẾT)

Khuyến nghị nhà dân gần trận địa pháo Bến Bạch Đằng 'mở cửa kính'

Cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân trong bán kính 2 km của trận địa pháo Bến Bạch Đằng cần mở cửa kính để tránh hư hỏng do sóng xung kích khi bắn đạn pháo lễ.

Yêu cầu được UBND TPHCM nêu trong văn bản gửi các sở ngành, địa phương triển khai công tác phục vụ trận địa pháo lễ kỷ niệm 50 năm "Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Theo đề nghị của Bộ Tư lệnh thành phố, các tổ chức, cá nhân không sử dụng âm thanh, đèn công suất lớn chiếu rọi vào khu vực trận địa pháo ở Bến Bạch Đằng khi Lữ đoàn pháo binh 96 thực hiện nhiệm vụ. (XEM CHI TIẾT)

Miễn phí vào Thảo Cầm Viên cho khách sinh tháng 4/1975

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đơn vị triển khai ưu đãi đặc biệt "50 năm mới có một lần" nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người dân mua vé tham quan Thảo Cầm Viên. Ảnh: Duy Anh

Theo đó, du khách sinh ngày 30/4 hoặc tháng 4/1975 sẽ được miễn phí vé vào cổng tham quan Thảo Cầm Viên. Trong khi đó, khách có ngày, tháng, năm sinh đặc biệt như 30/4/1975 sẽ nhận được một phần quà.

Du khách cần phải xuất trình giấy tờ cá nhân chứng minh bản thân đủ điều kiện áp dụng chương trình miễn vé.

TPHCM: Nhiều gia đình 'méo mặt' vì tiền điện tăng vọt

Nhiều hộ gia đình tại TPHCM bất ngờ vì hóa đơn tiền điện tháng 3-2025 tăng vọt, cao hơn nhiều so với dự đoán.

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, một số hộ dân trên địa bàn TPHCM cho hay tiền điện tháng 2-2025 đã tăng ít nhất 20%, nhiều nhất có thể lên đến 100% so với tháng trước. Trong đó, những hộ có đông thành viên nên định mức điện cộng lại cao, tăng giá ít hơn những hộ ít người.

Giải thích nguyên nhân hóa đơn tiền điện tháng 3 của nhiều hộ gia đình TPHCM tăng cao, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết do tháng 3 có 31 ngày và là tháng đầu tiên của chu kỳ nắng nóng, chưa có mưa nên nhiệt độ trung bình cao hơn tháng 2 (nhiệt độ từ tháng 3 đến tháng 5 dao động 34-37 độ C). Do đó, người dân sử dụng máy lạnh nhiều dẫn đến sản lượng điện sinh hoạt cao.

Cướp vé số ở TPHCM chạy về Long An nhưng không thoát

Công an thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vừa hoàn tất hồ sơ bàn giao Hoàng Văn Lợi (SN 1987, quê Nghệ An) cho Công an TPHCM điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó, tổ công tác của Công an thị trấn Bến Lức phát hiện đối tượng Lợi điều khiển xe tay ga BKS 37L1-729.89 với tốc độ cao vượt qua chốt chặn tại KP9 nên tổ chức truy đuổi và khống chế đối tượng cùng tang vật.

Bước đầu đối tượng khai nhận cướp xấp vé số của một người bán dạo ở khu vực phường Tân Long (quận 7, TPHCM). (XEM CHI TIẾT)

Triệu tập 24 thanh thiếu niên mang nhiều hung khí đi đánh nhau

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã triệu tập làm việc với 24 thanh thiếu niên từ 14 đến 21 tuổi, cùng ngụ thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, H.N.T. (SN 2000) điều khiển mô tô chở bạn gái lưu thông trên địa bàn thị xã Cai Lậy thì phát sinh mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đi trên 2 xe máy.

Hai bên cự cãi và thách thức nhau. Sau đó, T. điều khiển xe máy đến quán nước ở phường 4, thị xã Cai Lậy và gặp lại 3 thanh niên nói trên. Tại quán, T. kể cho 4 người bạn đi cùng về mâu thuẫn trước đó và rủ cả nhóm đánh 3 thanh niên kia.

Bị đánh, 3 thanh niên bỏ chạy, sau đó gọi điện cho khoảng 20 người đến vây đánh lại nhóm T. Hai bên hẹn nhau tại ngã tư tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Lúc này, nhóm của T. cũng rủ thêm 30 đối tượng mang theo nhiều hung khí đến đánh nhau.

Do không gặp nhau, nhóm của T. đã điều khiển xe máy, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Cai Lậy để tìm đối phương.

Chi tiết đơn vị cấp xã của Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi bỏ huyện

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay chính quyền cấp huyện của tỉnh này đã trình phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ còn 32 đơn vị hành chính cấp xã. So với con số hiện nay là 77 xã, phường, thị trấn của 6 thành phố, huyện (gồm Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Đất, Châu Đức và Xuyên Mộc), số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp giảm 58,5%.

Cụ thể, TP Vũng Tàu sẽ còn lại 5 phường, TP Bà Rịa còn 3 phường, TP Phú Mỹ còn 7 phường, huyện Châu Đức sắp xếp thành lập 6 xã, huyện Long Đất 4 xã, huyện Xuyên Mộc 7 xã. Riêng Côn Đảo là huyện đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã. (XEM CHI TIẾT)

Nhân viên khu du lịch chôn rác ngay tại bãi biển Mũi Né

UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Ngọc M. (36 tuổi, trú tại khu phố Suối Nước, phường Mũi Né) về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường.

Theo quyết định, ông Trần Ngọc M. bị xử phạt 3,5 triệu đồng. Quyết định cũng buộc ông Trần Ngọc M. khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu.

Trước đó, một du khách nước ngoài đã ghi lại hình ảnh ông M. mặc đồng phục của một khu du lịch, đào hố trên bãi biển rồi cào rác chôn trực tiếp xuống cát. Hình ảnh sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định, làm rõ sự việc. (XEM CHI TIẾT)

Cảnh nhiều nhà cửa tan hoang sau mưa dông ở Bình Dương, nữ sinh 16 tuổi tử vong

Ngày 11/4, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết, mưa kèm dông lốc xảy ra vào chiều muộn 10/4 đã gây thiệt hại lớn cho người dân. Lực lượng chức năng địa phương đã dọn dẹp hiện trường, sửa chữa các công trình bị hư hỏng và hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn.

Trong đó, một cây xanh ở khu vực khu công nghiệp Nam Tân Uyên (phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên) gãy đổ, đè trúng xe máy, làm 3 người phải nhập viện cấp cứu. Trong số ba người được đưa đi cấp cứu thì cô gái sinh năm 2009 đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.(XEM CHI TIẾT)