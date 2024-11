TPHCM 24/7: Chi Dân, An Tây xin lỗi muộn màng; Bắt 'Trưởng phòng chiến tranh' của tổ chức khủng bố

TPO - Chi Dân, An Tây và 'cô tiên' Trúc Phương bị bắt; TPHCM rà soát, xử lý cán bộ dùng chứng chỉ 'Cambridge International'; Bắt 'Trưởng phòng chiến tranh' của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'; TPHCM sắp thử nghiệm máy bay không người lái 100 km/h,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Chi Dân, An Tây và 'cô tiên' Trúc Phương bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, ngụ quận 1, thường được gọi là “cô tiên từ thiện") về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, là người mẫu, diễn viên) bị khởi tố, tạm giam về tội danh như 2 người trên và thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan công an, Chi Dân nói sự việc lần này nghiêm trọng. Nam ca sĩ xin lỗi khán giả vì hành vi vi phạm pháp luật.

TPHCM rà soát, xử lý cán bộ dùng chứng chỉ 'Cambridge International'

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm; không dung túng các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên "Cambridge International".

Trước đó, Bộ Công an vừa phát đi thông báo cảnh báo thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế này.

Bắt 'Trưởng phòng chiến tranh' của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Huỳnh Nhật Phương (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" do Trần Văn Linh (67 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (56 tuổi), cùng ngụ quận Gò Vấp thực hiện.

Được tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" phong chức “Trưởng phòng chiến tranh chính trị thuộc Bộ Tư lệnh chiến thuật vùng Sài Gòn - Gia Định”, Phương đã thực hiện nhiều hoạt động âm mưu chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TPHCM sắp thử nghiệm máy bay không người lái 100 km/h

Tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn TPHCM.

Nghị quyết áp dụng cho các giải pháp công nghệ liên quan đến phương tiện bay không người lái, xe tự hành.

TPHCM đưa ra các tiêu chí cơ bản và thông số kỹ thuật của phương tiện bay không người lái, như: Sải cánh, thân dài tối đa 1,57 m; chiều cao tối đa 71,5 cm; trọng lượng cất cánh tối đa 70 kg; tốc độ bay tối đa 100 km/h; độ cao bay tối đa không quá 200 m. Phạm vi bay được quy định chỉ trong khu vực thử nghiệm.

Triều cường Rằm tháng 10 tại TPHCM có thể đạt đỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại hầu hết trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh và ở mức cao.

Dự báo mực nước tại hầu hết trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng 10 Âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có thể xuất hiện vào ngày 16-17/11 (tức 16-17 tháng 10 Âm lịch).

Sở Văn hóa TPHCM phản hồi thông tin Đàm Vĩnh Hưng hát ở Mỹ

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được tổ chức, cá nhân nước ngoài mời hát ở nước ngoài (không trên lãnh thổ Việt Nam) thì chưa có chế tài đối với trường hợp này.

Trước đó, vào tháng 7, UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) sau vụ cài huy hiệu 'lạ' khi diễn trong live show Ngày em thắp sao trời tại TPHCM.

Đàm Vĩnh Hưng nhận mức xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng. Ngoài ra, nam ca sĩ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng.

TPHCM tước giấy phép hai phòng khám "vẽ bệnh moi tiền"

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Y học Sài Gòn (địa chỉ số 153-155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5) 109 triệu đồng và bị tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong 4 tháng. Người phụ trách chuyên môn của phòng khám này bị tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.

Tương tự, Phòng khám đa khoa Tháng Tám (địa chỉ số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3) bị xử phạt 106 triệu đồng và bị tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong 4 tháng. Bà T.N., điều dưỡng của phòng khám này, cũng bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong 23 tháng.

Hiệu trưởng ở TPHCM từ chối nhận hoa ngày 20/11

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Văn Trị (quận 1, TP.HCM) vừa có thư ngỏ từ chối nhận hoa ngày 20/11.

Lý do ông Thái từ chối nhận hoa là trường ở khu vực còn khó khăn, chưa có điều kiện để khen thưởng học sinh. Nhà trường mong muốn thay vì tặng hoa chúc mừng thì những lẵng hoa này sẽ được đối tác quy đổi thành sữa, tập vở, hiện vật cụ thể để nhà trường khen thưởng, khích lệ học sinh tham gia các hoạt động sân chơi.