Bắt thành viên tổ chức phản động; Xử lý kẻ tấn công Tổ tuần tra đặc biệt 171

TPO - Công an TPHCM bắt thành viên tổ chức phản động 'Tập hợp dân chủ đa nguyên'; Gần 900 chú chó ở Côn Đảo đeo thẻ có mã QR; Bà Rịa - Vũng Tàu sắp đấu giá lô đất đầu tiên của năm 2024,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Công an TPHCM bắt thành viên tổ chức phản động 'Tập hợp dân chủ đa nguyên'

Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Khắc Đức (SN 1995, ngụ quận 7) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của ông Đức và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường 4.800 tỷ đồng ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất thông xe thêm 700 m

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà hơn 4.800 tỷ đồng vừa thông thêm đoạn 700 m, giúp giảm kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất tại khu vực đường Thăng Long, vòng xoay Lăng Cha Cả.

Dự án này khởi công cuối năm 2022, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2024 giúp kết nối ga T3 Tân Sơn Nhất, phá thế độc đạo lối ra vào sân bay duy nhất trên đường Trường Sơn.

Gần 900 chú chó ở Côn Đảo đeo thẻ có mã QR

Theo thông tin từ trạm Thú y và Bảo vệ thực vật huyện Côn Đảo, từ ngày 10/11 huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc đeo thẻ có mã QR cho toàn bộ chó nuôi trên địa bàn Côn Đảo. Dự kiến sẽ có khoảng gần 900 chú chó được đeo thẻ có mã.

Đây là lần đầu tiên huyện Côn Đảo ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát đàn vật nuôi, với mục tiêu đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân và du khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu sắp đấu giá lô đất đầu tiên của năm 2024

Trước ngày 30/11, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa ra đấu giá lô đất gần 1,8 ha ở thị xã Phú Mỹ với giá khởi điểm hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 103,4 tỷ đồng là giá trị đất, hơn 4 tỷ 687 triệu đồng là giá trị tài sản gắn liền với đất.

Người trúng đấu giá phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Đây là khu đất đầu tiên được Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra đấu giá trong năm nay.

Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu

Công an đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Trần Phú Vinh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do môi giới hối lộ, xảy ra trong thời gian làm Chánh Thanh tra TP. Vũng Tàu vào năm 2022.

Người đưa hối lộ, người có liên quan trong vụ việc cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Vinh trước đó là Chánh Thanh tra TP. Vũng Tàu. Từ tháng 9/2023 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chim hồng hoàng quý hiếm xuất hiện ở khu dân cư

Chim hồng hoàng (hay còn gọi phượng hoàng đất) nặng chừng 1,5 kg, lông đen, mỏ vàng một tuần qua thường xuyên đậu ở ngọn cây, đường điện khu dân cư phường Tân Hạnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Một số người biết đây là chim quý nên báo cơ quan chức năng. Hiện Hạt kiểm lâm TP Biên Hòa đã thả chim về rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Nhóm cán bộ xã bị truy tố vì để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), gồm: Trần Đình Lai (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng); Trần Thị Mai Phương (43 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Xuân Hưng); Trương Công Phú (32 tuổi, nguyên công chức địa chính xã Xuân Hưng) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định các bị can Lai, Phương và Phú là người có chức vụ, quyền hạn, được phân công, giao nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã Xuân Hưng nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Việc này khiến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương diễn ra với quy mô lớn, trong thời gian dài, tác động xấu đến môi trường.

Bắt "Tí Cô Ba" 6 ngày thực hiện 7 vụ cướp giật ở Bình Dương

Chỉ trong vòng 6 ngày, Trần Quốc An (tên thường gọi "Tí Cô Ba", sinh năm 1989) thực hiện 6 vụ cướp giật điện thoại, một vụ cướp túi xách của người đi đường tại TP Dĩ An và TP Thuận An, Bình Dương.

Công an TP Dĩ An kêu gọi ai là bị hại trong các vụ việc trên thì liên hệ Công an TP Dĩ An để trình báo.

Xử lý đối tượng tấn công Tổ tuần tra đặc biệt 171 ở Bình Dương

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với V.Q.T. (29 tuổi, ngụ TPHCM).

Bị lập biên bản với lỗi vi phạm nồng độ cồn, T. không chấp hành mà dùng tay đấm một cán bộ trong Tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an tỉnh Bình Dương. Các thành viên trong tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế T. và bàn giao cho Công an phường Bình Hòa tiếp tục xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.