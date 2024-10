Sự thật 2 trẻ 'mất tích' tại mái ấm Quan Âm; Tạm giữ người đàn ông đấm CSGT

TPO - Sự thật về 2 trẻ "mất tích" tại mái ấm Quan Âm; Tạm giữ người đàn ông đấm CSGT; 3 cơ sở "chân mày phong thủy" có nghệ sĩ quảng cáo bị xử phạt; Chủ quán karaoke An Phú gập đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM: Sự thật về 2 trẻ mất tích tại mái ấm Quan Âm

Công an quận 12 đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm được 2 cháu bé mà gia đình trình báo mất tích khi gửi tại mái ấm Quan Âm (đường Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp Thành.

Cụ thể, đại diện mái ấm Quan Âm tường trình, tại mái ấm chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc tối đa 33 trẻ. Do đó, từ tháng 8 đến nay, mái ấm đã đưa 2 bé nói trên đến gửi tại chùa Thanh Nghiêm, tỉnh Bình Phước. Hiện nay, cơ quan chức năng đã liên lạc, làm thủ tục bàn giao hai trẻ cho người thân chăm sóc.

TPHCM: Mưa lớn sáng cuối tuần do ảnh hưởng bão Trà Mi

Khoảng hơn 7h ngày 27/10, mưa lớn đã bắt đầu diễn ra trên khắp các quận, huyện của TPHCM. Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người dân phải mặc áo mưa khi ra đường vào buổi sáng. Trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét.

Không chỉ TPHCM, sáng cuối tuần này, mưa lớn cũng diễn ra khắp các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây như Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…

TPHCM: 3 cơ sở "chân mày phong thủy" có nghệ sĩ quảng cáo bị xử phạt

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện nay, hoạt động của các cơ sở chân mày phong thủy tại thành phố đang có xu hướng gia tăng. Nhiều nơi quảng cáo không đúng sự thật, không có cơ sở khoa học về dịch vụ này nhằm lôi kéo, dẫn dụ khách hàng phun xăm, điêu khắc, tư vấn để cải thiện vận mệnh, sức khỏe, tài lộc của khách hàng.

Thời gian gần đây, 3 cơ sở chân mày phong thủy là Viên Viên, Ngọc San, Hương Giang (đều ở quận 10) đã bị kiểm tra và nhận quyết định xử phạt hành chính vì hành vi Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

TPHCM: Liên tục phát hiện động vật quý hiếm sau đêm mưa, nguyên nhân do đâu?

Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã tiếp nhận, đưa về cứu hộ 2 cá thể tê tê quý hiếm được phát hiện tại phường Trung Mỹ Tây (quận 12).

Trong đó, một cá thể tê tê được phát hiện khi đang bò vào Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM và một cá thể tê tê khác được phát hiện ở khu vực Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Hai địa điểm phát hiện tê tê này chỉ cách nhau vài trăm mét.

Lực lượng chức năng nhận định việc liên tục phát hiện tê tê quý hiếm ở vị trí gần nhau và cùng thời điểm sau đêm mưa, có thể là do tê tê được nuôi nhốt bị sổng chuồng hoặc bị vận chuyển trái phép và rơi dọc đường.

Bình Phước: Tạm giữ người đàn ông chửi bới CSGT, dọa gọi giám đốc công an tỉnh

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã có quyết định tạm giữ hình sự ông Lê Quang Trung (58 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Sau khi chửi bới, dọa gọi điện cho Giám đốc công an tỉnh Bình Phước, ông Lê Quang Trung đã dùng tay đấm cảnh sát giao thông vì bị xử lý hành vi không đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

Bình Dương: Chủ quán karaoke An Phú gập đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương, nói lời sau cùng, ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, quay người về phía gia đình 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, nhiều lần gập đầu xin lỗi.

"Sau khi vụ cháy xảy ra, bị cáo (bị bắt) không có dịp đến gặp mặt chia sẻ nỗi đau với các gia đình. Hôm nay mới có cơ hội, bị cáo xin gửi lời chia buồn sâu sắc, vì lỗi của mình mà gây ra mất mát quá lớn với mọi người", bị cáo Xuân nói.

Chủ quán karaoke cũng xin HĐXX xem xét kỹ hồ sơ để có nhận định phù hợp và xử phạt mức án nhẹ, tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về với gia đình, nuôi con nhỏ

Bình Dương: Hồ thủy lợi lớn nhất nước tiếp tục xả lũ, đề phòng ngập nhà ven sông Sài Gòn

Đợt xả lũ kéo dài từ nay đến ngày 31/10 của hồ Dầu Tiếng nếu kết hợp mưa lớn hoặc triều cường sẽ gây ngập úng tại các khu vực ven sông Sài Gòn. Đây là cảnh báo của cơ quan chức năng, khuyến cáo người dân chủ động đề phòng.

Trước đó, không ít lần nhà dân tại các địa bàn ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn thành phố Thuận An, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) bị ngập do mưa lớn kèm việc xả lũ hồ Dầu Tiếng.

Đồng Nai: Cảnh sát hình sự 'sờ gáy' loạt cơ sở massage để nhân viên nữ 'tắm tiên' cùng khách

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở massage Phú Đại Đức (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) và cơ sở massage Trung Đại Phát (phường Bình Đa, TP Biên Hòa), phát hiện và bắt quả tang 4 nữ nhân viên của 2 cơ sở này đang khỏa thân kích dục cho các khách nam.

Tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, lực lượng công an kiểm tra và phát hiện tại cơ sở kinh doanh massage F1 (thị trấn Hiệp Phước) 1 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam.

Lực lượng công an cũng phát hiện các nữ nhân viên của cơ sở massage Thanh Vy (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) khỏa thân tắm tiên và kích dục cho khách. Còn tại cơ sở massage Phương Thảo Phát (xã Phú Lợi, huyện Định Quán) cũng có 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách.

Tây Ninh: Tiếp nhận 3 tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Campuchia

Ngày 26/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an Đồn Mộc Bài, tiếp nhận 26 công dân được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Trong 26 công dân được bàn giao lần này, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 3 người đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. 3 đối tượng này đã được Công an tỉnh Tây Ninh lập hồ sơ bàn giao về công an các tỉnh.

Đồng thời, có 4 phụ nữ bị tạm giữ liên quan trong vụ án Tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Campuchia mang thai hộ và đẻ thuê, được Campuchia phát hiện tại tỉnh Kandal và 2 người bị tạm giữ liên quan tội phạm về ma túy.

Bình Thuận: Phá đường dây sử dụng thiếu niên đi bán lẻ ma túy

Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) vừa khám phá đường dây ma túy, sử dụng 3 thiếu niên để đi bán lẻ heroin cho người nghiện.

Tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng, Công an huyện Tuy Phong đã làm rõ 2 đối tượng đứng sau tổ chức đường dây bán lẻ ma túy này là Nguyễn Thị Lộc (49 tuổi), Võ Thị Hồng Tuyết (64 tuổi), cùng trú khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa.

Đến nay, Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên để điều tra về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.