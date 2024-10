Xác định nạn nhân vụ nhiều bộ phận người ở quán karaoke; Đặt camera phạt nguội tại chợ đầu mối?

TPO - Cô giáo xin phụ huynh tiền hỗ trợ mua máy tính phải tạm dừng dạy học; Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke An Phú bỏ hoang; Triều cường cao nhất trong lịch sử... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke An Phú bỏ hoang

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thuận An khám nghiệm, xác minh làm rõ sau khi nhận được trình báo từ người dân và từ đó phát hiện nhiều bộ phận thi thể người bên trong quán karaoke An Phú.

Quán karaoke An Phú nơi phát hiện vụ việc

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là ông L.Q.L. (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc). Theo lời người thân, ông L. đi khỏi nhà từ ngày 14/9 trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình, không tỉnh táo và không mang theo điện thoại.

Ông L. có nhà ở trong khu dân cư Việt Sing (cách hiện trường khoảng 2km).

Cô giáo xin phụ huynh tiền hỗ trợ mua máy tính phải tạm dừng dạy học

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM) đã ra quyết định kỷ luật cô Trương Phương Hạnh (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3) sau sự việc giáo viên này xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, nữ giáo viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, nhà trường bố trí cô Hạnh phụ trách công tác giáo vụ từ thứ Hai (ngày 21/10) đến hết năm học 2024 - 2025.

Đề xuất đặt camera phạt nguội tại chợ đầu mối ở TPHCM

Tại buổi giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn với các sở, ban ngành liên quan, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM gợi ý, rằng các chợ đầu mối, chợ truyền thống có thể đặt bảng cấm dừng, cấm đỗ, gắn camera phạt nguội để hạn chế tình trạng buôn bán tự phát và các xe lôi, xe kéo, xe tự chế hoạt động bát nháo bên ngoài.

Khoảng 76.000 người ở Long An mất điện vì máy bay phun thuốc

Thiết bị Drone (máy bay không người lái) của người dân sử dụng để xịt thuốc trừ sâu đã vướng vào dây dẫn điện. Sự cố gây gián đoạn cung cấp điện cho khoảng 76.000 khách hàng trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An).

Công ty Điện lực Long An đã phối hợp với Công an địa phương lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính người điều khiển thiết bị, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự cố và giấy phép hoạt động bay của thiết bị Drone…

Triều cường cao nhất trong lịch sử

Tại Bình Dương, Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, triều cường tiếp tục dâng cao vào ngày 18/10 và đạt đỉnh 1,8m, trở thành đỉnh triều cao nhất từng được ghi nhận tại địa phương.

Cùng với triều cường, lượng mưa lớn lên đến 100mm tại một số khu vực như Sở Sao và Phước Hòa đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Các tuyến đường giao thông chính và nhiều khu vực đất sản xuất nông nghiệp tại Bình Dương bị ngập sâu.

Vay 200 triệu đồng, ‘con nợ’ bị ép ghi nợ 1,2 tỷ đồng

Chị P. vay của Trần Ngọc Huy (51 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) số tiền 200 triệu đồng. Dù đã trả lãi suốt gần 2 năm, nạn nhân vẫn bị buộc phải viết giấy nợ 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Huy để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương xin nghỉ việc

Bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có đơn xin nghỉ việc sau vụ lùm xùm cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả. Trong đơn, bà Huệ thừa nhận đã để xảy ra những thiếu sót, quản lý điều hành gây mất đoàn kết nội bộ tại trường.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, do đơn xin nghỉ việc của bà Huệ gửi trong lúc Thanh tra huyện đang thanh tra toàn diện Trường Mầm non Ánh Dương nên không được giải quyết.

Bắt quả tang 3 vụ khai thác khoáng sản trái phép

Từ ngày 14/10 đến 18/10, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp phát hiện, lập biên bản vi phạm và xử lý 3 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại xã Phan Hòa và xã Sông Lũy.

Hiện nay, Công an huyện Bắc Bình đã tạm giữ các tang vật, phương tiện, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Phạt 1,5 triệu đồng quán cà phê ném ly nhựa xuống biển Phan Thiết

Đại diện phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cho biết địa phương đã liên hệ làm việc với ông N.V.N. (36 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, chủ quán Jeju Coffee) sau khi tiếp nhận phản ánh quán cà phê trên ném ly nhựa xuống biển.

Địa phương tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối với chủ đơn vị. Bên cạnh đó, ông N.V.N cùng nhân viên bị buộc khôi phục tình trạng môi trường ban đầu do hành vi vi phạm gây ra. Hiện quán cà phê Jeju Coffee Phan Thiết đã đăng thông báo đóng cửa vĩnh viễn.