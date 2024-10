Nhóm bạn chuẩn bị 'tiền khủng' giúp bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả

TPO - Bênh con trai, người đàn ông đập kính ô tô; Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả; Hơn 2.000 công nhân nghỉ việc do nhà xưởng bị cháy; Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Bênh con trai, người đàn ông đập kính ô tô ở TPHCM

Công an quận 1 (TPHCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tứ (sinh năm 1975, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trước đó, con trai của ông Tứ đi xe máy, vác theo cây dù, đã quệt trúng ô tô của ông K.T.P. đang đậu trước nhà ông Tứ trên đường Cống Quỳnh. Ông P. yêu cầu bồi thường nên con trai gọi ông Tứ ra giải quyết. Ông Tứ cự cãi, sau đó chặn đầu xe khi ông ông P. đã rời đi và dùng gạch đập vào cửa kính chắn gió bên tài xế làm kính bị hư hỏng.

Nhóm bạn bà Trương Mỹ Lan chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX tiếp tục cho luật sư và các bị cáo tự bào chữa.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho hay, nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan ở Mỹ muốn giúp bà khắc phục hậu quả. Nhóm bạn của bà Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng. Luật sư mong cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện để bà Lan được khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan đồng ý nội dung mà luật sư Trang đã nêu và cho biết sẽ bàn bạc, thỏa thuận thêm.

Đề xuất xây cầu Vàm Thuật hơn 1.100 tỷ kết nối 2 quận ở TPHCM

Cầu Vàm Thuật có tổng mức đầu tư khoảng 1.136 tỷ đồng được đề xuất xây dựng để nối quận 12 với quận Bình Thạnh, TPHCM.

Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn tổng mức đầu tư với khoảng 807 tỷ đồng và chi phí xây lắp khoảng 329 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án sẽ kéo dài khoảng 36 tháng.

Tìm thấy nữ sinh lớp 11 ở TPHCM sau khi mất liên lạc nhiều ngày

Công an quận 5 (TPHCM) cho biết đang làm việc với gia đình và cháu Lê Thị Minh T. (16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8).

Trong 6 ngày vừa qua, nữ sinh này "mất tích", không liên lạc với gia đình. Đến tối 10/10, công an đã tìm thấy T. tại tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định T. bỏ nhà đi theo bạn bè nhưng không báo người thân. Đồng thời, T. cắt đứt mọi liên lạc nên gia đình hoang mang, lo lắng.

Hơn 2.000 công nhân nghỉ việc do nhà xưởng bị cháy

Vụ cháy khoảng 3.000 m2 nhà xưởng số 3 tại Công ty Chang Chun Vina ở Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi (xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, có khoảng 2.000 công nhân của Công ty Chang Chun Vina cũng phải nghỉ việc sau vụ cháy.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ, nguy cơ ngập ở TPHCM và 2 tỉnh

Thủy điện Trị An mở cửa xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160m3/s. Lưu lượng nước qua tua bin đạt 750 - 820m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 910 - 980m3/s.

Công ty thông báo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du TPHCM và 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chủ động phòng ngừa, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

11 xã, phường tại Đồng Nai không còn tên sau sắp xếp

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Đồng Nai giảm 11 xã, phường tại 2 thành phố và 2 huyện.

Theo đó, thành phố Biên Hòa nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Hòa Bình và điều chỉnh một phần diện tích, dân số của phường Tân Phong để nhập vào phường Quang Vinh.

Nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Thanh Bình; toàn bộ diện tích, dân số của phường Quyết Thắng và điều chỉnh một phần diện tích, dân số của phường Tân Phong để nhập vào phường Trung Dũng. Nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Tân Tiến vào phường Tân Mai. Nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Tam Hòa vào phường Bình Đa.

Thành phố Long Khánh nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Xuân Trung và phường Xuân Thanh vào phường Xuân An. Huyện Tân Phú nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Trung vào xã Phú Sơn. Điều chỉnh một phần diện tích, dân số của xã Núi Tượng để nhập vào xã Phú Lập. Nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Núi Tượng còn lại sau khi điều chỉnh vào xã Nam Cát Tiên. Huyện Vĩnh Cửu nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Hiếu Liêm vào xã Trị An. Nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Bình Hòa vào xã Tân Bình.

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan phân lô, bán nền ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ án phân lô, bán nền ở huyện Trảng Bom, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Như Khoa (45 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, quê Nghệ An). Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Thu Thắm (33 tuổi, quê Khánh Hòa).

Các bị can trên đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, quê Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đại Lộc Phát, đã bị bắt theo lệnh truy nã) chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng.