Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam dự 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại Quảng Ninh

TPO - Ngày 9/8, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023, tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo báo cáo của địa phương, thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn phường Cửa Ông đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Hiện phường Cửa Ông xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả 112 tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự, 16 tổ hoà giải ở các khu phố; 3 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư” tại các khu phố; duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, thực hiện tốt đề án 06, cấp căn cước công dân, định danh điện tử; “Mô hình Camera an ninh”…

Nhân dân đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy ước địa phương, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an phường giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cơ sở; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" của phường Cửa Ông, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc về KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao cách làm và kết quả của tỉnh Quảng Ninh trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới cả chiều rộng và chiều sâu. Phường Cửa Ông là minh chứng sinh động cho điều đó.

“Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội – là yếu tố nền tảng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh và hiện đại” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", đại diện các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, 12 khu phố trên địa bàn phường Cửa Ông đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những thành tích đạt được, nhân dịp này Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho 4 cá nhân, Bằng khen cho 2 tập thể trên địa bàn TP Cẩm Phả và phường Cửa Ông; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân trên địa bàn phường Cửa Ông. Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng vinh dự được nhận phần thưởng của Công an tỉnh và TP Cẩm Phả.

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng nhiều phần quà cho các học sinh chuẩn bị vào năm học mới và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Ông.