Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực hiện theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.

Theo quyết định, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời, Hội đồng còn có 7 thành viên khác thuộc các sở, ban, ngành của thành phố. Tổ giúp việc cho Hội đồng có 10 thành viên.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công công tác cán bộ

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức trao quyết định phân công cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công ông Đỗ Hữu Trí – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8, phụ trách điều hành Đảng bộ quận 8 cho đến khi có nhân sự giữ chức Bí thư Quận ủy quận 8.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định điều động, phân công ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Quận ủy quận 8 đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều trường THPT tại TPHCM

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, Sở bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quí - Phó trưởng phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức giữ chức Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bé - giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình) giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường này.

Ông Đặng Văn Thạnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12) được điều động giữ vị trí Phó hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc (quận 12). Trong khi ông Võ Ngọc Hải - Phó hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc được điều động giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản.

Sở GD&ĐT cũng thực hiện bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Hảo - Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (TP.Thủ Đức); ông Mai Kim Hoàng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (huyện Hóc Môn) và ông Ngô Văn Hội - Phó hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Công an Đồng Nai điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Chiều 24/4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Công an tỉnh bổ nhiệm lại thượng tá Vũ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Trao quyết định điều động và bổ nhiệm trung tá Lê Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch giữ chức Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh.

Đại tá Vũ Văn Điền giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM

Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM. Đồng thời, bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho đại tá Phan Quốc Việt, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302.

Tại hội nghị, đại tá Vũ Văn Điền đã thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho đại tá Phan Quốc Việt trên các mặt công tác: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, công tác Tài chính; những công việc đã hoàn thành đến thời điểm này và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Tỉnh ủy Tây Ninh triển khai quyết định về công tác cán bộ

Chiều 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về điều động, chỉ định bổ sung bà Trần Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thái đã công bố quyết định điều động ông Võ Quốc Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Châu đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

Chiều 25/4, tại Tây Ninh, Viện KSND tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dũng, Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Cầu (Tây Ninh), giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5.