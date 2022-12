Phát huy vai trò của người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TPO - Ngày 10/12/2022, Bộ Công an phối hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2016-2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Cùng dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Người cao tuổi của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng 139 điển hình tiên tiến người cao tuổi cả nước đã được suy tôn, vinh danh từ các thôn, bản, cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2021…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh về tổ chức, tập hợp được đông đảo người cao tuổi tham gia với gần 10 triệu hội viên. Các cấp hội có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, làm nòng cốt đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giai đoạn 2016 - 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi đã phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai các hoạt động phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, sức mạnh của Hội Người cao tuổi và lực lượng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2016 - 2021, Hội Người cao tuổi và lực lượng Công an các cấp đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức hơn 600.000 buổi, cuộc tuyên truyền, họp dân để tuyên truyền về pháp luật và phòng chống tội phạm với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, người cao tuổi và nhân dân. Phối hợp tổ chức gần 1.300 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cho trên 15.000 lượt cán bộ tham gia.

Theo ông Bình, hiện cả nước có hơn 650.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở, có trên 300.000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở….

Với ưu thế về kỹ năng thuyết phục, giáo dục con cháu, kinh nghiệm trong việc giải quyết thành công các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, người cao tuổi các cấp đã làm tốt công tác hòa giải các vụ mâu thuẫn, đã phối hợp tổ chức hòa giải thành công gần 95.000 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia vận động gần 16.000 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng Công an gần 200.000 nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị; giới thiệu và tạo việc làm cho hơn 10.000 người; giúp đỡ gần 90.000 người tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp giải quyết có hiệu quả hàng chục ngàn vụ mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Phối hợp vận động hàng chục nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh, trật tại các địa bàn phức tạp.

Ghi nhận những kết quả nêu trên, tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 10 cá nhân của Hội Người cao tuổi Việt Nam có thành tích xuất sắc; trao Bằng khen tặng 139 cá nhân là các điển hình tiên tiến người cao tuổi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2021.

Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” tặng 15 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam; trao Bằng khen tặng 2 tập thể và 8 cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, cảm ơn và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, các kết quả phối hợp mà Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Công an có truyền thống luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, phục vụ nhân dân trong đó có người cao tuổi. Từ vùng sâu, vùng xa đến các vùng biên giới, hải đảo, việc gì khó đều có người cao tuổi hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và phát huy vai trò của người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đại tướng Tô Lâm mong muốn lực lượng Công an - Hội Người cao tuổi tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ; hiến kế, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…với mục tiêu góp sức cùng lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...