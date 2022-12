Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an

TPO - Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại kể từ ngày 1/12/2022. Trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng thuộc Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh kể từ ngày 1/12/2022.

Khoảng 23h45 ngày 3/12, hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 15D phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sau đó lan ra các nhà xung quanh. Người dân chứng kiến cho biết, ngọn lửa bùng phát tại tầng tum của nhà số 15D phố Hàng Cót. Do chứa nhiều đồ dễ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Vụ cháy khiến cho tầng 5 của số 2 Hàng Lược và tầng 4 của ba nhà phố Hàng Cót bị thiêu rụi. Đến khoảng 1h30 ngày 4/12, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nhiều tài sản bị hư hại.

Tối 3/12, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận cơn mưa lớn chiều tối cùng ngày đã khiến 8 chuyến bay từ nhiều tỉnh, thành đến TP.HCM không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, các chuyến bay nội địa từ Cam Ranh, Đà Lạt, Cần Thơ, Quy Nhơn, Hà Nội, Huế đến Tân Sơn Nhất đã phải chuyển hướng. Bên cạnh đó, thời tiết xấu cũng khiến một số chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan), Bali (Indonesia) bị ảnh hưởng khi gần đáp xuống sân bay này. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sau khi thời tiết ổn định, các chuyến bay đã cất, hạ cánh bình thường trở lại.

Ngày 3/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định xử phạt 45 triệu đồng với Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) vì Vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình. Theo cơ quan chức năng, tối 27/7, cháu N.T.B.N. (11 tuổi, con gái Thắng) qua nhà người bác ruột chơi và ngủ lại nhưng không xin phép bố. Đến trưa ngày 28/7, khi cháu N. trở về nhà, Thắng bắt con cởi hết quần áo, trói hai tay, treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh vào mông. Ngoài hành vi trên, Thắng còn bị xử phạt vì từng ném cốc uống nước bằng thủy tinh vào bờ tường khiến mảnh thủy tinh văng vào đầu con trai gây thương tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ 13-15 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 3/12 Việt Nam ghi nhận 393 ca COVID-19, giảm 242 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.517.517 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 107 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.829 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 54 ca. Ngày 02/12 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Cần Thơ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.177 ca. Trong ngày 02/11 có 47.202 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.709.839 liều. (XEM CHI TIẾT)

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ước, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy ông Nguyễn Văn Ước với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra 41, đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện trong thanh tra thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo; tham mưu ký ban hành Kết luận số 16/KL-TTr, trong đó có nội dung kiến nghị chưa đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)