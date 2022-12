Bản tin 8H: Quảng Ngãi kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

TPO - Trong số nhiều cán bộ ở tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật có ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây và ông Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành.

Ngày 30/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi Thông cáo về kỳ họp thứ 12 (29 và 30/11) liên quan đến việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để theo thẩm quyền. Trước đó, ông Đinh Kà Để bị Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Tấn Nguyên, đảng viên chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; thi hành kỷ luật đối với ông Đàm Bàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành - bằng hình thức khiển trách.

Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam cho biết kỳ điều chỉnh giá gas từ ngày 1/12 sẽ tăng 1.167 đồng/kg gas, tương đương 14.000 đồng/bình 12 kg; giá bán lẻ gas đến tay người tiêu dùng khoảng 443.000 đồng/bình 12 kg. Công ty Saigon Petro sẽ tăng giá 1.083 đồng/kg, tương đương tăng 13.000 đồng/bình 12 kg; giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng: 438.000 đồng/bình 12 kg đối với bình vỏ màu xám. Tháng trước, giá gas trong nước đã tăng 20.000 - 21.000 đồng/bình 12 kg, đưa tổng 2 đợt tăng là 33.000 - 35.000 đồng/bình 12 kg do giá gas thế giới tăng và ảnh hưởng tỉ giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (1/12), Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-17 độ. Dự báo ngày mai, nền nhiệt còn giảm sâu hơn. Đợt rét ở miền Bắc kéo dài nhiều ngày đầu tháng 12. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 485 ca mắc COVID-19, giảm 73 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.515.908 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 146 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.488 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 68 ca. Ngày 29/11 ghi nhận 3 ca tử vong tại: An Giang (1), Hà Nội (1), Tây Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.175 ca. Trong ngày 29/11 có 70.157 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.309.544 liều. (XEM CHI TIẾT)

Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 14 giờ 35 phút, ngày 30/11/2022, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thành phố Hà Nội. Ông Vũ Oanh, tên thật là Vũ Duy Trương, sinh năm 1924, tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Năm 1982, ông làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, sau đó là Trưởng ban Kinh tế Trung ương. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/11, nguồn tin từ Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi (TPHCM) xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java được bàn giao từ Chi cục Kiểm lâm TPHCM. Trước đó, rạng sáng ngày 29/11, khi đi tuần tra tại một con hẻm trên đường số 4, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), ông Nguyễn Thành Hay (50 tuổi, bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) phát hiện con tê tê đang kiếm ăn ở đống rác. Theo cán bộ kiểm lâm, đây là cá thể Tê tê Java đực, nặng khoảng 3 kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/11, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, tại cây xăng dầu xã Sơn Phú vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn D. (37 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Vào sáng cùng ngày, anh D. cùng một người đàn ông khác đi xe máy ghé vào cây xăng trên địa bàn xã Sơn Phú để đổ xăng. Trong lúc nhân viên đang đổ xăng thì anh D. vào khu vực nhà vệ sinh. Sau khi đổ xăng xong, không thấy anh D. ra, mọi người đi tìm và phát hiện anh này tử vong trong tư thế treo cổ. (XEM CHI TIẾT)