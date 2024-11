Thành lập TP. Huế trực thuộc Trung ương: Nhiều thách thức nhưng cơ hội rất lớn

TPO - Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP. Huế, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - cho biết, sắp tới khi Trung ương cho chủ trương, Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương sẽ đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng có cơ hội rất lớn cho Thừa Thiên - Huế.

Ngày 5/11, tại đình làng Kim Long, phường Kim Long, TP. Huế diễn ra ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ dân phố 11 phường Kim Long hiện có 375 hộ, 1.550 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ và một số ít hộ làm nghề truyền thống.

Những năm qua, nhân dân Tổ dân phố 11 đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; phát huy tinh thần đoàn kết tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn, chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa; là dịp để mỗi người dân phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày hội tổ chức từ nhiều năm nay được người dân ủng hộ, tổ chức bằng hành động chứ không phải bằng lời nói, kỷ niệm bằng việc làm thiết thực chứ không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, gắn liền với thực tiễn đời sống của bà con nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng khi đời sống của nhân dân phường Kim Long, cũng như nhân dân của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng được cải thiện, khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; truyền thống văn hóa của người dân được gìn giữ và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chính trị ổn định, đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường…

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị chính quyền cơ sở tạo cho người dân một môi trường an lành, hạnh phúc, sinh kế, an toàn, không tệ nạn, môi trường xanh sạch đẹp, trật tự an toàn giữ vững là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi khu dân cư; mỗi người dân tự thấy trách nhiệm của mình đối với khu dân cư, tổ dân phố, quê hương, đất nước; đồng thuận, hưởng ứng và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ, sắp tới khi Trung ương cho chủ trương, Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương sẽ đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng có cơ hội rất lớn cho Thừa Thiên - Huế.

Khi Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Huế trước hết là sức mạnh của nhân dân. Trung ương cũng sẽ dành nhiều nguồn lực theo hướng Huế vì cả nước, cả nước vì Huế, tạo ra tâm thế để cùng hành động theo tinh thần của thành phố trực thuộc Trung ương và cũng sẽ có thêm những chương trình, dự án đầu tư để bảo tồn và phát triển xứng tầm.