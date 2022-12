Bản tin 8H: Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận việc mới sau khi từ chức

TPO - Ông Phạm Văn Thành vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy sau khi xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 1/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trước đó, ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho ông Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 26/8, ông Thành bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do liên quan đến vụ mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu của cán bộ. Theo đó, ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1/12/2022. Ông Ngô Sách Thực sinh năm 1962, đến nay đã trải qua gần 38 năm công tác. Từ tháng 1/2017 đến 1/12/2022, ông Ngô Sách Thực là Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tối 1/12, các cơ quan chức năng TP Đông Hà (Quảng Trị) vừa bàn giao thi thể ông Trần Minh H. (SN 1981, trú tại đường Tôn Thất Thuyết, TP Đông Hà) cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, khoảng 13h ngày 30/11, người thân phát hiện ông H. treo cổ, tử vong tại nhà riêng nên trình báo cơ quan chức năng. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm khiến ông H. tử vong. Trước khi xảy ra vụ việc, ông H. là cán bộ công an, công tác Đội quản giáo trại tạm giam (Công an tỉnh Quảng Trị).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Dự báo ngày mai, nền nhiệt ở miền Bắc tăng từ 2-3 độ so với hôm nay, vùng núi tiếp tục rét đậm, rét hại, khu vực trung du, đồng bằng trời rét. Đợt rét này dự báo kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc. Khu vực Trung Bộ có mưa lớn. Từ ngày 2-4/12, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông. Dự báo mưa dông sẽ kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 581 ca COVID-19, tăng 96 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.516.489 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 89 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.577 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 45 ca. Ngày 30/11 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Cần Thơ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.176 ca. Trong ngày 30/11 có 100.761 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.486.568 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/12, tin từ UBKT Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình cho hay, ông Trương Tấn Hưng (SN 1980) - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) đã bị kỷ luật cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng. Trước đó, chiều 2/10 ông Trương Tấn Hưng đã bị cơ quan CA huyện Bố Trạch bắt quả tang đang cùng một số “con bạc” sát phạt nhau tại lán trại của một chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bố Trạch. Ông Hưng đã vi phạm các quy định đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiều quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng biên tập báo VietNamNet được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại từ ngày 1/12/2022, thay cho ông Đoàn Công Huynh, người vừa có quyết định nghỉ hưu. Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Báo VietNamNet từ 1/12, thay cho ông Tuấn. (XEM CHI TIẾT)