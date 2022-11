Bản tin 8H: Nam sinh lớp 7 cứu ông lão ra khỏi đường ray trong gang tấc

TPO - Thấy ông lão đang luống cuống giữa đường ray giữa lúc đoàn tàu đang lao tới, em Chiến lao vào kéo ông lão ra ngoài.

Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cẩm Thịnh (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) Nguyễn Thị Hồng thông tin, trong buổi chào cờ đầu tuần ngày 28/11, nhà trường đã biểu dương em Hoàng Mạnh Chiến, lớp 7A2, vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 26/11, ông Nguyễn Thanh Vót (69 tuổi, nhà ở phường Cẩm Thịnh) bị ngã xe máy ở giữa đường ray. Lúc này, đoàn tàu chở than từ hướng thành phố Cẩm Phả về Cửa Ông đang di chuyển tới gần, khiến ông Vót càng luống cuống. May mắn, em Chiến nhìn thấy và kéo ông Vót ra khỏi đường ray. Nhờ đó, ông Vót chỉ bị thương nhẹ.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 11/2022 (tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022), toàn quốc xảy ra 1.111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 579 người và làm bị thương 833 người. So với tháng 11 năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 523 vụ (32%), giảm 78 người chết (11,9%), giảm 438 người bị thương (34,5%). So với tháng cùng kỳ năm 2021 giảm 70 vụ (5,93%), tăng 15 người chết (2,66%), giảm 7 người bị thương (0,83%). Trong đó, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ, với 1.102 vụ, làm chết 570 người, bị thương 831 người.

Chiều 28/11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đã quyết định hành kỷ luật đảng viên Phan Văn Dũng, Thị ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Tân Châu bằng hình thức cảnh cáo. Theo đó, ông Phan Văn Dũng, Thị ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Thị xã Tân Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng đấu thầu quyền khai thác các bến khách ngang sông thị xã Tân Châu năm 2016 đã có hạn chế, khuyết điểm trong việc tham mưu cho Hội đồng đấu thầu. Ông Phan Văn Dũng đã để ra sai phạm gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc ký kết hợp đồng với người trúng thầu bến khách ngang sông Vĩnh Xương-Thường Phước năm 2016 và phải bồi thường thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai (30/11), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày mai (30/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ, Bắc Trung Bộ 13-16 độ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/11 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 333 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.514.865 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 101 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.213 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 64 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca. Trong ngày 27/11 có 25.525 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.117.516 liều. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến vụ xe ôtô tông ngã xe đặc chủng CSGT trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) rồi bỏ chạy, tối 28/11, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM thông tin tài xế tên L.Q.D (37 tuổi, quê Đồng Nai). Sự việc xảy ra tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Huỳnh Mẫn Đạt (phường 5, quận 5) vào khoảng 12h40 cùng ngày. Khi bị yêu cầu dừng xe để làm việc, ông D điều khiển ôtô tông ngã xe đặc chủng của CSGT rồi bỏ chạy nhưng bị giữ lại lúc đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu (quận 1). Ông D khai đang cùng vợ đưa con vào bệnh viện để khám, do hoảng loạn tinh thần nên để xảy ra tình huống trên. Tổ công tác sau đó lập biên bản đối với ông D. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/11, ông Văn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, một ngư dân địa phương mất tích trong quá trình đánh bắt trên biển. Trước đó, chiều 27/11, trong lúc đánh bắt tại vùng biển tỉnh Nam Định (cách bờ khoảng 90 km), tàu cá mang số hiệu NA 90151TS bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sức ép từ vụ nổ khiến anh Trần Văn Công (SN 1977, trú khối 11, phường Quỳnh Dị) bị hất xuống biển và mất tích. Vụ nổ còn khiến một ngư dân khác bị gãy chân, một người bị thương vào vùng mặt. (XEM CHI TIẾT)