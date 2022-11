Bản tin 8H: Ba mẹ con tử vong do xe tải lùi bất ngờ ở Phú Yên

TPO - Chiếc xe tải đang đi bỗng dừng và lùi lại, cán tử vong 3 mẹ con trên xe máy đỗ phía sau.

Chiều 26/11, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên Quốc lộ 1, tại chân đèo Cù Mông thuộc xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 76H-01318 do Trần Hữu Dương (SN 1987, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu hành Bắc – Nam. Khi tới đoạn đường trên, xe tải đang đi bỗng dừng lại lùi ra sau va chạm với xe máy BKS 79V1-412.32 từ phía sau đi tới. Vụ va chạm khiến 3 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Các nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (SN 1981) cùng 2 con là Nguyễn Đăng K. (SN 2005) và Nguyễn Xuân N. (SN 2016). Bà T. và hai con tử nạn khi đi xe máy từ Khánh Hoà ra Bình Định thăm người con trai cả đi nghĩa vụ quân sự.

Ngày 26/11, UBND xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, có báo cáo về vụ cháy nhà rông trị giá gần 1 tỷ đồng. Khoảng 14h chiều 25/11, đang phơi lúa bên ngoài sân, chị Y Joai (40 tuổi, ngụ xã Đắk Tờ Re) phát hiện nhà rông bốc khói, bùng cháy dữ dội, rồi hai cháu nhỏ 13 tuổi và 8 tuổi, trú cùng xã, chạy ra ngoài. Chỉ sau vài chục phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà rông. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do hai cháu nhỏ nghịch dại đốt lửa, dẫn đến cháy nhà rông. Được biết, công trình nhà rông được làm năm 2019 với tổng kinh phí đầu tư 970 triệu đồng, với diện tích sàn 1.200m2.

Chiều 26/11, Công an tỉnh Bình Thuận điều tra vụ phó trưởng công an xã tử vong trong khu rừng tràm trên địa bàn huyện Hàm Tân. Trước đó, khoảng 11h trưa cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 1, xã Tân Đức (huyện Hàm Tân). Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là thiếu tá Trần Đăng T. (38 tuổi), hiện là Phó trưởng Công an xã Tân Bình, thị xã La Gi (Bình Thuận). Khu vực nơi ông T. tử vong gần ngôi mộ của mẹ nạn nhân. Trước khi vụ việc xảy ra, gia đình ông Trần Đăng T. gặp một số chuyện buồn.

Ngày 26/11, Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh cho biết đơn vị này đã tiếp nhận, cấp cứu cho 2 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói... Trước đó một ngày, nơi này cũng tiếp nhận 10 em học sinh khác với triệu chứng tương tự. Các em thuộc trường Tiểu học Kim Đồng, Võ Thị Sáu và một trường mầm non trên địa bàn TP Tây Ninh. Theo một số phụ huynh, sáng 25/11, các em đã ăn cơm cuộn được bày bán trước cổng trường học. Tất cả có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khoảng 30 phút và được nhà trường đưa đi cấp cứu.

Chiều 26/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp điều tra vụ tai nạn hàng hải và lên kế hoạch đón 8 thuyền viên được cứu sống về đất liền. Khoảng 20h ngày 25/11, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách Nam cửa biển cảng Phan Thiết 57 hải lý, tàu cá BTh-97540TS do ông Trần Văn Lai (49 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị một tàu vận tải lớn đâm chìm. 8 thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển và may mắn được tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.

Sáng nay (27/11), miền Bắc tiếp tục mưa rải rác, từ trưa chiều trời hửng nắng. Dự báo trong hai ngày 28-29/11, miền Bắc không mưa, trời nắng, nền nhiệt khá cao. Tuy nhiên, từ chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí mạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông. Những ngày đầu tháng 12, miền Bắc đón rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày 13-15 độ) và rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ) diện rộng. Miền Trung giảm mưa. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì đến khoảng 30/11 tại các tỉnh miền Trung. Những ngày đầu tháng 12, do tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao nên miền Trung bước vào đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/11, Bộ Y tế ghi nhận 427 ca COVID-19, giảm 147 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng tăng vọt so với hôm qua, từ 86 lên 108 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.514.174 ca nhiễm COVID-19. Trong ngày, có 208 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi đến nay là 10.608.059 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca. Trong ngày 25/11 có 106.653 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.977.971 liều. (XEM CHI TIẾT)