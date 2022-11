Bản tin 8H: Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an

TPO - Thượng tá Trần Quang Hiếu vừa nhận Quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Công tác cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Trần Quang Hiếu (SN 1977, quê quán phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), Trưởng phòng An ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm. Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-07D (Hải Dương), tạm đình chỉ 2 tháng đối với nhân viên nghiệp vụ Vũ Ngọc Anh do không thực hiện đúng quy trình, quy định của nhân viên nghiệp vụ; tạm đình chỉ một tháng đối với đăng kiểm viên Vũ Bình Khánh do không thực hiện đúng quy trình, quy định của đăng kiểm viên trong kiểm định xe. Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-01S, tạm đình chỉ một tháng đối với nhân viên nghiệp vụ Nguyễn Văn Điệp, do vi phạm quy định trong quá trình đăng kiểm. Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 25/11.

Ngày 24/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Tô Vũ Đồng (28 tuổi) do có hành động dũng cảm cứu người đuối nước tại khu vực cầu An Cựu, TP Huế. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nghĩa cử cao đẹp của anh Đồng đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, nhân hậu, quả cảm, sẵn sàng xả thân vì đồng bào, vì việc nghĩa. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tặng bằng khen biểu dương anh Tô Vũ Đồng.

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, chủ trì buổi lễ và trao Quyết định cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử 514 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 3 Phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/11), không khí lạnh tràn khắp các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhưng với cường độ yếu nên nền nhiệt ở những nơi này không hạ nhiều. Với nhiệt độ thấp nhất ở mức 19-20 độ và lên cao nhất đến 26-27 độ, nên trời chủ yếu lạnh về đêm và sáng. Dự báo đợt mưa này kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 26-27/11. Sau đó, khoảng 29-30/11, do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trời chuyển rét. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/11, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 489 ca mắc COVID-19 (giảm 57 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, có thêm 337 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 82 bệnh nhân đang phải thở ô xy, tăng 27 ca so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.513.173 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 337 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.607.682 ca. Ngày 23/11 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bình Thuận. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Trước đó, ông Lê Duy Minh được Bộ Tài chính điều chuyển công tác từ Cục Thuế TPHCM đến UBND TPHCM vào ngày 11/11. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. (XEM CHI TIẾT)