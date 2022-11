Bản tin 8H: Nguyên nhân vụ ngộ độc ở trường iSchool Nha Trang

TPO - Kết quả phân lập nguyên nhân ban đầu từ nuôi cấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh viện cho thấy, tác nhân gây bệnh là Salmonella group, nhạy cảm với phần lớn kháng sinh.

Tối 21/11, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã xác định nguyên nhân gây ngộ cho hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang. Kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân khiến hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc, một trẻ tử vong là vi khuẩn Salmonella group, nhạy cảm với phần lớn kháng sinh. Ghi nhận một trường hợp kháng với các kháng sinh là Gentamicin, Amikacin, Tobramicin. Theo báo cáo của Sở Y tế Khánh Hòa, đến chiều 21/11, tổng số học sinh điều trị ổn định cho về theo dõi là 261 ca; tổng số ca nhập viện là 387. Hiện đang còn 211 ca đang điều trị, trong đó, 21 ca nặng theo dõi hiện tại tình trạng ổn định.

Mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen anh Tô Vũ Đồng (quê Thanh Hoá) cứu cô gái đuối nước ở Thừa Thiên - Huế. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi được biết vào khoảng 19h40 tối 16/11, ngay khi biết có người đuối nước tại khu vực cầu An Cựu (TP Huế, tỉnh TT-Huế), anh Tô Vũ Đồng không đắn đo lao xuống sông sâu cứu người lên bờ an toàn. Chủ tịch nước biểu dương, khen ngợi anh Tô Vũ Đồng và tin rằng, hành động dũng cảm của anh sẽ được lan tỏa, trở thành niềm cảm hứng, nhân thêm những câu chuyện về sự tử tế, về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua (từ 11- 18/11), Hà Nội ghi nhận 1.378 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 2,6% so với tuần trước), trong đó có 2 ca tử vong; thêm 31 ổ dịch mới tại 14 quận, huyện. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 13.437 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, có 16 ca tử vong (cùng kỳ năm 2021 không ghi nhận ca tử vong). Các tuýp virus Dengue đang lưu hành trên địa bàn bàn Hà Nội đã xác định được là: DENV1 và DENV2, DENV4.

Hôm nay (22/11), miền Bắc tiếp tục trải qua một ngày nhiều mây buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt khá cao. Dự báo từ ngày mai (23/11), miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Từ 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng, riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 22/11 đến đêm 23/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to kéo dài đến hết hôm nay. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 370 ca COVID-19, tăng 96 ca so với hôm trước đó. Hiện còn 58 bệnh nhân nặng đang điều trị. Như vậy so với 24 giờ trước, số bệnh nhân nặng giảm 49 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.511.822 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 113 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.607.014 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 58 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.169 ca. Trong ngày 20/11 có 22.043 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.287.066 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/11, vtc.vn dẫn một nguồn tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác nhận ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Kon Tum - gặp tai nạn và qua đời tại Hà Nội. Chiều cùng ngày, một thành viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum cũng xác nhận với Tiền Phong thông tin ông Nguyễn Văn Hùng qua đời. Ông Hùng sinh năm 1964, quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ông tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận Chính trị. (XEM CHI TIẾT)