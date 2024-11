Mưa lớn dồn dập đổ xuống miền Trung

TP - Rạng sáng 5/11, nhiều nơi ở Đà Nẵng bị nước bủa vây sau cơn mưa kéo dài. Một số nơi nước ngập, lực lượng chức năng phải sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Từ 3h - 6h cùng ngày, thành phố mưa to. Các tuyến đường Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Quang Trung, Tôn Đức Thắng… nhiều đoạn thất thủ, xe cộ không di chuyển được do nước quá lớn.

Khu vực cuối đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) ngập từ đầu đến cuối, nước giữa đường cao hơn 1m, các dãy nhà, phòng trọ ở sâu có nơi bị ngập 0,5 - 1m, nhiều xe máy chìm nghỉm trong nước.

Tại “rốn lũ” đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có nơi ngập gần 2 mét.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, kéo dài khu vực bán đảo Sơn Trà, tiếp tục xuất hiện và xảy ra các điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ núi đổ xuống đường.

Để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ sạt lở, UBND quận Sơn Trà đã thông báo phong tỏa, tạm dừng lưu thông trên báo đảo Sơn Trà cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với các khu du lịch trên núi trường hợp có nhu cầu lưu thông thì đăng ký xe, số lượng và cam kết đảm bảo an toàn với lực lượng công an.

Trong ngày, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, huy động máy móc thiết bị và nhân lực tổ chức dọn đất đá tràn xuống mặt đường ở bán đảo Sơn Trà để đường sớm được lưu thông trở lại.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố cho biết đã sơ tán hơn 300 hộ dân với hơn 800 người tại các khu vực ngập sâu trên toàn thành phố. Sở GD&ĐT cũng cho học sinh nghỉ học trong ngày 5/11.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, đêm 5 và ngày 6/11, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to.

Quảng Nam mưa lớn, ngập cục bộ

Chiều 5/11, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ khiến một số nơi trên địa bàn ngập cục bộ.

Theo bà Hương, mưa như trút từ khuya ngày 4 đến sáng 5/11 khiến một số nơi ngập, có tuyến đường nước cuồn cuộn chảy như thác. Đến chiều ngày 5/11, lượng mưa đã giảm. “Địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó chú trọng 4 tại chỗ, lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ bà con. Đến chiều 5/11 mưa đã giảm, chưa ghi nhận thiệt hại”, bà Hương thông tin.

Chủ tịch xã đảo Tân Hiệp cũng cho hay, trước đó 2 ngày đã dừng hoạt động tàu thuyền ra vào đảo Cù Lao Chàm để đảm bảo an toàn, hiện không có du khách nào mắc kẹt ngoài đảo.