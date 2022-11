Bản tin 8H: Xác minh vụ 'xe cấp cứu' náo loạn trạm BOT

TPO - Tài xế “xe cấp cứu” yêu cầu nhân viên thu phí dỡ barie để cho xe qua trạm vì xe này là xe cấp cứu đang đi rước người bệnh. Tuy nhiên, nhân viên thu phí cho rằng xe này không phải xe ưu tiên và làm theo quy định như các xe khác.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip về chiếc “xe cấp cứu” bị yêu cầu trả phí khi đi qua BOT Cai Lậy. Sau khi đôi co, tài xế chấp nhận mua vé và nói sẽ khiếu nại sau. Chiều 20/11, ông Lê Trung Duy - Giám đốc BOT Cai Lậy cho biết vào hơn 11h ngày 19/11, có một xe loại 16 chỗ được trang bị đèn và còi hú giống xe cấp cứu BKS 51B-279.51, trên xe không chở bệnh nhân, lưu thông trên QL1A hướng TP.HCM về miền Tây. Tài xế xe này yêu cầu nhân viên mở barie cho qua trạm. Tuy nhiên, nhân viên trạm quan sát thấy xe dán trên kính một tem kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường và tem phí bảo trì đường bộ, cho rằng xe này không phải xe ưu tiên, yêu cầu tài xế mua vé. Đơn vị đang làm báo cáo gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm theo quy định trường hợp xe khách giả xe cấp cứu.

Ngày 20/11, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm thông tin cho rằng, bên trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ nổ khí gas làm 2 người bị thương. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận Long Biên phủ nhận thông tin sự cố là do nổ khí gas. Theo vị lãnh đạo, hiện cơ quan chức năng vẫn đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ việc và chưa có kết luận cuối cùng. Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, sự cố xảy ra vào 6h30 cùng ngày tại khu ăn uống, khiến trần nhà bong nhẹ, rụng, khoảng 2-3 cửa kính bên cạnh vỡ, 2 nạn nhân bị thương nhẹ. Công an quận Long Biên phủ nhận thông tin vụ nổ làm một người chết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Dự báo từ 23/11, các tỉnh miền Bắc bước vào một đợt mưa dông kéo dài, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ hôm nay đến đêm mai, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 274 ca COVID-19, tăng nhẹ so với hôm trước đó. Đáng chú ý số bệnh nhân nặng tăng vọt từ 52 trường hợp lên 107 ca. Đây là ngày có bệnh nhân nặng điều trị nhiều nhất trong vòng vài tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.511.452 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 155 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.606.901 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.169 ca. Trong ngày 19/11 có 55.384 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.256.497 liều. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn tân Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng, tiếp tục giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. (XEM CHI TIẾT)