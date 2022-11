Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn được trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng ngày 18/11.

Chiều 18/11, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 15/11/2022. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Văn là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971 tại thành phố Hải Phòng, là Tiến sỹ kinh tế Đại học quốc gia Úc (Australia National University).

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1444/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hữu Thế. Trước đó, ngày 21/9, Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Thế do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Sau đó, ông Trần Hữu Thế đã viết đơn xin từ chức. Cùng ngày, ông Tạ Anh Tuấn - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, được HĐND tỉnh Phú Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ngày 18/11, Công an quận 12 (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà tranh chấp làm 2 người thương vong. Sáng cùng ngày, căn nhà trên đường TA10 (phường Thới An, quận 12) bốc cháy. Do cổng bị khóa trái, người dân xung quanh dùng xà beng cạy bung cửa. Lúc này, người phụ nữ tên X. (khoảng 50 tuổi) hoảng loạn chạy ra trong tình trạng bị bỏng. Bà X. được đưa đi cấp cứu sau đó. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện bà H. (47 tuổi, em ruột bà X.) tử vong bên trong. Một số người dân cho biết chị em bà X. có mâu thuẫn từ việc bán căn nhà thời gian qua.

Ngày 18/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 435 bệnh nhân COVID-19, giảm 74 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.510.919 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 172 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.606.633 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 66 ca. Ngày 17/11 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.168 ca. Trong ngày 17/11 có 87.491 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.040.545 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/11, thông tin với Tiền Phong, ông Lê Văn Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cho biết đã triển khai quyết định kỷ luật đối với các cá nhân có vi phạm liên quan đến vụ án “vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ. Theo đó, ông Trần Phước Hoàng, Chánh thanh tra TP Cần Thơ, ông Bùi Xuân Thành, thanh tra viên chính, cùng 3 cán bộ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/11, ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát cho biết trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết. Khoảng 13h30 cùng ngày, khi điều khiển xe bán tải chạy trên quốc lộ 15C, theo hướng từ trụ sở Công an thị trấn Mường Lát về trụ sở Công an huyện Mường Lát để đi họp, ông Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi), trưởng Công an thị trấn Mường Lát, va chạm với một xe máy chạy ngược chiều đoạn đường cua, gần cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát. Hậu quả, 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính, quê ở bản Lìn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) trên xe máy tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Theo kết quả mới nhất vừa được Sở Du lịch Hà Nội công bố, tháng 11/2022 và 11 tháng năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội dự kiến tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến, 11 tháng năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 17,02 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón 1,27 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đón 15,75 triệu lượt khách, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48,35 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. (XEM CHI TIẾT)