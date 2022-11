Khách du lịch đến Hà Nội tăng gấp 5 lần so với năm 2021

TPO - Dự kiến, 11 tháng năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 17,02 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 1,27 triệu lượt.

Theo kết quả mới nhất vừa được Sở Du lịch Hà Nội công bố, tháng 11/2022 và 11 tháng năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội dự kiến tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tháng 11/2022, khách du lịch quốc tế và nội địa được dự báo tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,61 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách du lịch nội địa ước đón 1,35 triệu lượt khách; Khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 255,32 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,39 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Dự kiến, 11 tháng năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 17,02 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón 1,27 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đón 15,75 triệu lượt khách, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48,35 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, kế hoạch trọng tâm trong tháng 12 và cuối năm của ngành Du lịch Thủ đô là triển khai các nội dung tổ chức chương trình Festival Áo dài Hà Nội năm 2022; triển khai một số mô hình thí điểm phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025; tổ chức tọa đàm “Kết nối các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2022.

“Ngoài ra, Hà Nội sẽ đẩy mạnh triển khai các loại hình du lịch mới như: Du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện), du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch sông Hồng, du lịch bay trực thăng/bay khinh khí cầu, du lịch ứng dụng thực tế ảo... Đây sẽ là những điểm nhấn của du lịch Thủ đô trong thời gian tới”, bà Đặng Hương Giang chia sẻ.

Trước đó ngày 11/11, thành phố Hà Nội đã được vinh danh giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Thế giới năm 2022. Giải thưởng giúp nâng tầm, khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch thế giới.

Đây là một hạng mục giải thưởng quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của World Travel Awards, giải thưởng đang được xem như giải “Oscar của ngành du lịch thế giới”. Các hạng mục của giải thưởng WTA rất đa dạng bao gồm đầy đủ các lĩnh vực như hàng không, đường sắt, điểm đến, khách sạn và khu nghỉ dưỡng…