Bản tin 8H: Bác đề xuất 'không phát hành biển số xấu đuôi 49, 53'

TPO - Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ôtô được Quốc hội thông qua khẳng định không có khái niệm về "biển số xấu" và "biển số đẹp" hoặc "biển số độc, lạ".

Chiều 15/11, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ôtô, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phản hồi về đề xuất "không phát hành biển số xấu có hai số cuối là 49, 53" của đại biểu Quốc hội. Theo Nghị quyết, không có khái niệm về "biển số xấu" và "biển số đẹp" hoặc "biển số độc, lạ". Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không có căn cứ, cơ sở để xác định biển số đẹp hay xấu, biển số độc, lạ… mà do cách nhìn nhận, quan niệm, nhu cầu, sở thích của mỗi người khác nhau. Việc đưa ra các tiêu chí để xác định danh mục biển số đẹp, số độc, số lạ là không khả thi, khó khăn cho công tác quản lý.

Sáng 15/11, khi lưu thông qua cầu Bến Thủy, nối liền giữa TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều người dân phát hiện một người phụ nữ leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông Lam. Hành động quá nhanh nên không ai kịp phản ứng ngăn cản nạn nhân. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là chị N. (SN 1984, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/11), miền Bắc tiếp tục đón những cơn mưa dông bất chợt. Nền nhiệt khu vực này vẫn duy trì ở ngưỡng cao nhất xấp xỉ 30 độ C, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi rét dưới 18 độ C. Dự báo từ 18/11, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông kéo dài ở khu vực này. Ngày ngày 19-22/11, các tỉnh Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 23-25/11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 580 ca COVID-19, tăng 376 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.509.473 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 153 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.606.156 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 67 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca. Trong ngày 14/11 có 52.366 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.719.806 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/11, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Anh Lý - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên và bà Hoàng Thị Tâm - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Liên. Hai lãnh đạo xã Xuân Liên bị kỷ luật vì đã vi phạm các quy định về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việc bà Phan Thị Châu (thôn Tân Trù, xã Xuân Liên) chuyển đổi 1.078,4m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1421/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV). Quyết định nêu rõ, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố Quyết định số 580-QĐ/TW ngày 30/6/2022 của UBKT Trung ương về thi hành kỷ luật đảng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/11, Chi Cục thuế khu vực Sông Lam 1 - Cục Thuế tỉnh Nghệ An có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Dương Hoàng Ân - Giám đốc Công ty TNHH cát sỏi Cầu Rộ Thanh Chương. Ông Ân 64 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Nguyễn Bá Lương (55 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương; trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An. Lý do 2 giám đốc nói trên bị tạm hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp này đang nợ thuế, bị Chi Cục thuế khu vực Sông Lam 1 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. (XEM CHI TIẾT)