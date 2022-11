Miền Bắc đón mưa dông diện rộng từ 24/11

TPO - Hôm nay (22/11), miền Bắc tiếp tục trải qua một ngày nhiều mây buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt khá cao. Từ ngày mai, mưa nhỏ rải rác xuất hiện ở miền Bắc. Từ 24/11, miền Bắc đón mưa dông diện rộng. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa lớn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo từ ngày mai (23/11), miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Từ 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng, riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt giảm nhẹ.

Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 22/11 đến đêm 23/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to kéo dài đến hết hôm nay với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm, từ đêm nay mưa giảm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 24/11 đến sáng ngày 25/11, mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực Bắc Trung Bộ và có khả năng mở rộng lên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, tại Nam Bộ từ 23-29/11 sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35m, nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, đặc biệt là tại TPHCM và Cần Thơ.