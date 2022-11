Bản tin 8H: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng được giao giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Văn Thể đã chuyển công tác. Ngày 21/10, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin Công an TP Hà Nội thành lập 15 tổ mang số chuyên đề 212 dừng xe kiểm tra nồng độ cồn từ 21h đến 5h sáng, bắt đầu từ 23/11 đến hết mùng 5/2/2023. ngày 23/11, đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội như trên là không chính xác. Theo vị đại diện, không hề có 15 tổ công tác theo chuyên đề 212 tồn tại; việc xử lý nồng độ cồn từ trước đến nay do Phòng CSGT, Công an các quận, huyện, thị xã và các tổ công tác 141/Công an TP Hà Nội đảm nhận.

Khoảng 10h ngày 23/11, một số sinh viên trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức) phát hiện ông T. (42 tuổi, bảo vệ) nằm gục trên bàn làm việc. Thấy dấu hiệu bất thường, sinh viên báo nhân viên y tế đến kiểm tra thì phát hiện ông T. đã tử vong. Công an TP Thủ Đức đã đến lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Ngày 23/11, Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế xe máy N.T.H. (sinh năm 2007) và người ngồi sau là N.T.D. (sinh năm 2008, cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội). Cảnh sát xác định N.T.H. có hành vi điều khiển môtô khi chưa đủ tuổi, không có gương chiếu hậu bên trái, không đội mũ bảo hiểm, dùng chân điều khiển xe. Còn N.T.D. bị xử phạt lỗi người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tối 18/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên dùng chân lái xe, trong khi người ngồi phía sau quay biển số để chứng minh “không sợ CSGT”.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 60mm. Tại Trung Bộ, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu khi mưa xuất hiện nhiều nơi trong hôm nay. Lượng mưa ở Bắc Trung Bộ được dự báo 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Từ đêm 24/11, mưa giảm dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết mưa dông về chiều và tối liên tục các ngày 25/11-3/12. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, gia tăng về cường độ và tần suất trong tháng 12.

Ngày 23/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 546 ca COVID-19, tăng 230 trường hợp so với 24 giờ trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.512.684 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 179 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.607.345 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 55 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.169 ca. Trong ngày 22/11 có 127.869 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.498.238 liều. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin từ Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), khoảng 13h10 ngày 23/11, tại Km267+ 800 quốc lộ 3B xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo. Vào thời điểm trên, xe khách BKS 20B-010.60 chạy tuyến Na Hang-Thái Nguyên chở 3 người đâm trực diện vào ô tô đầu kéo BKS 22C- 068.15, kéo theo rơ-mooc biển số 22R- 005.21 chạy hướng ngược lại. Cơ quan chức năng xác định, 2 người chết tại chỗ gồm 1 người đi trên xe khách và 1 tài xế xe tải, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)