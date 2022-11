Bản tin 8H: Tìm được tỷ phú Vietlott thứ tám trong tháng 11

TPO - Tối 22/11, Vietlott tiếp tìm được tỷ phú Vietlott thứ tám cho tháng 11 khi có một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott tối 22/11 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 805 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được một chiếc vé trúng Jackpot 2 trị giá 3.395.057.800 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 03 - 09 - 21 - 22 - 26 - 35 và số đặc biệt 15. Theo Vietlott, chiếc vé trúng Jackpot gần 3,4 tỷ đồng này thuộc về chủ nhân một thuê bao di động mua qua tin nhắn SMS. Với việc trúng Jackpot 2, người chơi may mắn này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ tám của tháng 11 này.

Chiều 22/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết chiều cùng ngày, tại Km1912+30 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông), tổ CSGT phát hiện xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng chạy tuyến TP HCM - Quảng Trị có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, chiếc xe do tài xế Lê Khắc Hùng (SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển chở hơn 20 hành khách nhưng tài xế có nồng độ cồn đến 0,268mg/l khí thở. Theo Đội CSGT Đường bộ số 2, với hành vi vi phạm trên, tài xế này bị phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện.

Ngày 22/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại màn bẻ khóa, trộm xe SH giữa phố Hà Nội. Hành động trộm cắp chỉ diễn ra trong khoảng chưa đầy 1 phút và được camera an ninh ghi lại. Chị Nguyễn Thu Hằng, người đăng tải clip, cho biết vụ việc xảy ra vào 11h20 ngày 22/11 tại đường Vệ Hồ (Quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Chiếc xe SH bị mất có biển số 35B3 – 012XX, là xe của chồng chị Hằng. Do làm công trình, chồng chị Hằng để xe trước một cửa hàng. Qua kiểm tra camera phát hiện hai đối tượng đẩy xe SH đi vì không nổ được máy. Chị Hằng đã trình báo công an phường và đăng tải clip nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Ngày 22/11, tại huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), Bộ TT-TT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022). Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký phát hành đặc biệt bộ tem, ký lưu niệm trên tranh tem. Góc phải của mẫu tem là hình ảnh đường dây tải điện 500KV Bắc - Nam (mạch 1)- dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bộ tem có khuôn khổ 46 x 31 (mm) gồm: 1 mẫu, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 22/11/2022 đến 30/6/2024. (XEM CHI TIẾT)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày hôm nay (23/11) đến ngày 24/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong ngày 23-14/11, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, có nơi trên 140mm. Các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm nay mưa giảm dần ở khu vực này. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 316 ca COVID-19, giảm 54 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.512.138 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.607.166 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22/11 là 152 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 49 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.169 ca. Trong ngày 21/11 có 76.575 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.369.859 liều. (XEM CHI TIẾT)