Bản tin Hình sự: Dùng dao, súng dọa giết vợ vì đòi ly hôn

TPO - TIN NÓNG ngày 15/12: Người đàn ông lái ô tô cán qua người bạn gái cũ trước quán karaoke; Giải cứu thanh niên nghi ngáo đá bị mắc kẹt trên mái nhà ở TPHCM; Lãnh đạo đơn vị ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị cắt ghép ảnh nhạy cảm, đòi tiền chuộc 2 tỷ...

Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ ô tô con cán qua người một phụ nữ. Vào khoảng 23h ngày 14/12, trước quán karaoke Q. (xã Bình Trung, huyện Châu Đức), anh Đ.V.H. (33 tuổi) cùng nhóm bạn sau khi hát karaoke xong chuẩn bị đi về thì gặp một nam giới điều khiển ô tô mang BKS 72A. Cả hai bên lời qua tiếng lại. Người đàn ông lên ô tô, điều khiển xe tông và sau đó cán qua người chị N.T.N.T (32 tuổi, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức).

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Gò Vấp vừa giải cứu thành công nam thanh niên nghi ngáo đá bị mắc kẹt trên mái nhà. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận thanh niên tên N.V.H. (33 tuổi) nghi ngáo đá, có nghi vấn phơi nhiễm HIV, không phải người sinh sống tại căn nhà trên. Khu vực bị mắc kẹt là mái nhà tầng 3. Do anh H. bị thương trật khớp cổ chân trái, không di chuyển được nên lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó phối hợp với Công an phường 3 đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Thời gian gần đây, một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhận được tin nhắn qua điện thoại có nội dung đối tượng đã bí mật theo dõi, ghi hình và đe dọa đăng video clip lên môi trường mạng, dán hình ảnh xung quanh cơ quan, đơn vị nơi người nhận được tin nhắn làm việc. Đồng thời, các đối tượng đe dọa tố cáo tới cấp trên và cơ quan liên quan để làm bằng chứng buộc tội người nhận được tin nhắn vì có hành vi vi phạm pháp luật. Kèm theo đó là hình ảnh có khuôn mặt người nhận được tin nhắn nằm trên giường bên cạnh một người phụ nữ.

Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Rolex (phường Điện An, thị xã Điện Bàn). Cơ sở này không xuất trình được bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan Công an có thẩm quyền. Đặc biệt, 1 phòng có 3 khách nam đang sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có chứa 0,73g tinh thể màu trắng nghi là Ketamin. Qua test nhanh, 3 đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh “Đe dọa giết người” đối với Nguyễn Duy Tân (SN 1994, trú thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Trong thời gian chung sống với nhau, Tân thường lớn tiếng chửi mắng, đánh đập và đe dọa tính mạng chị Thoa (vợ Tân). Cuối tháng 8/2024, chị Thoa không kiềm chế được lối sống ngang ngược, thô bạo của Tân nên đòi ly hôn, nhưng không ngờ bị đối tượng lấy con dao Thái Lan gí vào cổ vợ đe dọa “Ly hôn thì tao cắt cổ mầy, còn nếu bỏ về nhà cha mẹ mầy, thì tao đến đốt nhà”.

Liên quan đến vụ nhóm vệ sĩ "dẹp đường" cho xe đám cưới, Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Công ty TNHH Security 24 (địa chỉ trụ sở tại số 238 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa ) do ông Trịnh Đình Khoa (SN 1973, ở thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định) đứng tên làm giám đốc. Công ty TNHH Security 24 đã "Lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh để xâm hại đến an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự".