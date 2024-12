Bản tin Hình sự: Triệt phá ổ nhóm làm giả nhiều loại giấy tờ, rao bán trên toàn quốc

TPO - TIN NÓNG ngày 13/12: Bắt khẩn cấp Shipper, tài xế và tiếp viên xe buýt vì "loạn đả" trên đường; Khởi tố đối tượng đánh dã man cô gái sau va chạm giao thông ở TPHCM; Bắt tạm giam Chánh tòa Hình sự và Thẩm phán tòa Kinh tế ở Đắk Lắk...

Công an quận 3 (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Võ Thanh Bằng (SN 1963, quê Bạc Liêu, tài xế xe buýt), Phạm Duy Niên (SN 2004, ngụ huyện Bình Chánh, tiếp viên) và Lê Minh Hiền (SN 1987, quê Trà Vinh, nhân viên giao hàng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn trên đường, Hiền chặn đầu xe buýt và chửi bới, dùng tay đập cửa xe. Ông Bằng cầm cây sắt bước xuống xe buýt để “nói chuyện” với Hiền và xảy ra xô xát. Tiếp viên Niên xuống xe buýt dùng chân đạp vào lưng của ông Hiền khiến ông này té ngã xuống đường.

Công an quận 4 (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, chị A. (23 tuổi, ngụ quận 1) lái xe máy lưu thông trên đường thì bị ông Khoa đi xe máy cùng chiều ép vào dải phân cách giữa đường dẫn đến va chạm. Ông Khoa chủ động dừng xe, quay lại dùng hai tay đánh liên tiếp vào mặt chị A. khiến nạn nhân té ngã vào lan can giữa đường. Chưa dừng lại đó, người đàn ông dùng cùi chỏ tay trái đánh vào vùng đỉnh đầu và dùng chân phải đá vào mặt cô gái.

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ giả danh Công an thực hiện hành vi “cướp tài sản”, “bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn. Nhóm đối tượng này khống chế, bắt giữ và cướp tài sản của ông Nguyễn Minh T. (27 tuổi, trú xã Duy Sơn, Duy Xuyên). Ông T. đang chờ khách, thì bất ngờ có 2 người đeo khẩu trang tiến đến mở cửa xe. Các đối tượng rút thẻ màu đỏ tự xưng là Công an rồi còng tay, trùm kín đầu ông T. đưa qua ô tô khác chở đến căn phòng kín có bàn ghế được bài trí như cơ quan Công an. Tại đây, ông bị các đối tượng yêu cầu phải cung cấp mật khẩu điện thoại và tài khoản ngân hàng.

TAND tỉnh Đắk Lắk nhận được thông báo của CQĐT Viện KSND Tối cao, về việc khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ của TAND tỉnh. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh tòa Hình sự bị điều tra về tội danh "Nhận hối lộ"; ông Vũ Văn Tú, Thẩm phán tòa Kinh tế bị điều tra về tội danh "Đưa hối lộ". Sau khi nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Đức và ông Tú. TAND tỉnh Đắk Lắk cũng gửi văn bản đến Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đề nghị đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 ông trên.

Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đang lấy lời khai, xác minh việc san lấp mặt bằng tại Tiểu khu 1049 (thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý). Trước đó, từ chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã Ayun phối hợp với Phòng TN&MT huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê kiểm tra việc san ủi tại Tiểu khu 1049, địa giới hành chính thuộc xã Ayun. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện đang san lấp mặt bằng. Qua kiểm tra, có 6 xe tải, 6 xe máy đào bánh xích, 6 xe múc, 1 xe lu và 1 xe gạt bánh.

Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc chữa bệnh do Nguyễn Văn Anh (SN 1997, ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) cầm đầu. Anh thường xuyên tổ chức các buổi livestream để rao bán các các loại thuốc đông y, thực phẩm chức năng chữa xương khớp và các bệnh về đường tiêu hóa như trĩ, dạ dày... Thông qua mạng xã hội đặt mua loại thuốc dạng viên hoàn không rõ nguồn gốc xuất xứ và các loại hộp, nhãn mác để in, tự đóng gói thành phẩm...

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can Nguyễn Văn Quân (SN 1991, ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Phan Văn Lợi (SN 1989, ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Trần Quốc Tuấn (SN 2001, ở Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng làm giả Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, tem và giấy chứng nhận đăng kiểm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại văn bằng, chứng chỉ khác với số lượng lớn với giá từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. Phạm vi cung cấp trên toàn quốc, trong đó có nhiều “khách hàng” tại tỉnh Thanh Hóa.