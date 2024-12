Bản tin Hình sự: Tài xế taxi bị hành khách dùng hung khí khống chế cướp tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 11/12: Bắt giữ một luật sư ở Bình Dương về tội lừa đảo; Tạm giữ nghi phạm trong vụ nữ chủ tiệm cắt tóc tử vong trên vũng máu; 12 thanh niên chạy xe máy đi đón bạn tù gây náo loạn từ Nghệ An vào Hà Tĩnh...

Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Du (SN 1989, tạm trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Khoảng 22h ngày 8/12, do mâu thuẫn tình cảm bộc phát giữa Du và chị Đ.T.T (SN 1987, trú thôn Teng Nong) nên hai bên đã xảy ra xô xát, cãi nhau. Trong lúc bực tức, Du dùng dao (dài khoảng 25cm) chém trúng vùng đầu và dùng tay bóp cổ chị T dẫn đến tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 18h30 ngày 9/12, Du đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đình Trung (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Thị Minh Trang (36 tuổi, ngụ TP. Bạc Liêu), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trung đã thông đồng với Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 268 Cửu Long (trụ sở tại TP. Bạc Liêu), và Hà Thị Minh Trang - kế toán công ty Cửu Long để đưa ra thông tin gian dối, báo cáo sai giá trị thực tế của hợp đồng giữa 2 công ty, nhằm chiếm đoạt phần tiền chênh lệch gần 1 tỷ đồng.

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 12 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, gây náo loạn trên đường. Nhóm này có độ tuổi 15-19, quê tại các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Quá trình điều khiển xe máy trên các tuyến giao thông, nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, dàn hàng 2, hàng 3, chạy ngược chiều và bấm còi inh ỏi, gây náo loạn trên đường.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bàn giao em C.A.T (17 tuổi, ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa) cho gia đình, sau khi lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn việc thanh niên này bị đưa qua biên giới. Trước đó, bà N.T.K.T. (ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa) đến cơ quan công an trình báo, con trai của bà là C.A.T đã bị các đối tượng quen biết qua mạng xã hội dụ dỗ đưa đi lao động ở Campuchia làm công việc nhẹ, lương cao. Nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng, cháu T. đã trốn nhà bỏ đi.

Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can ông Hồ Văn Sốp (SN 1973, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Sốp là luật sư hoạt động nghề nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Ông Sốp nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của hai người dân bằng thủ đoạn thay đổi nội dung hợp đồng ủy quyền từ ủy quyền thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất sang ủy quyền toàn phần. Việc này làm cho họ tin tưởng hợp đồng ủy quyền ký cho ông Sốp là hợp đồng ủy quyền với nội dụng chỉ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải là hợp đồng ủy quyền toàn phần nên đã đồng ý ký ủy quyền.

Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, giải quyết và làm rõ trách nhiệm, xử lý hành vi giao xe của phụ huynh cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước đó, đêm 9/12, cháu L.V.M. (SN 2008), điều khiển xe máy (không có BKS) chở theo N.X.H. (SN 2008, cùng trú tại Định Hải, Yên Định, Thanh Hoá) đâm trực diện vào xe ô tô do anh L.V.M. (SN 1987, trú tại Yên Định) điều khiển đi hướng ngược lại. Hậu quả M. tử vong tại bệnh viện, H. bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Khoảng 7h ngày 11/12, Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) nhận được tin báo của anh V.N.L (1988, trú tại tỉnh Nam Định, lái xe taxi) về việc bị tấn công, cướp tài sản. Trước đó, tối 10/12, anh L. nhận chở một nam thanh niên từ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội về huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Rạng sáng 11/12, khi đến gần Trạm y tế xã Tân Học, huyện Thái Thụy, đối tượng sử dụng hung khí khống chế, đe dọa cướp tài sản của anh L. Một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an đã bắt giữ Lê Đình Xuân Hiếu (2003, trú tại xã Tân Học, huyện Thái Thụy).