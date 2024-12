Bản tin Hình sự: Nhóm đối tượng đột nhập nhà dân trộm sạch tiền, vàng

TPO - TIN NÓNG ngày 10/12: Lập khống hơn 1.800 phiếu cấp dầu, chiếm đoạt 8 tỷ đồng; Dùng súng hơi bắn nổ camera hàng xóm; Bán đất mộ ở nghĩa trang lấy tiền tiêu xài, nhiều người bị khởi tố...

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản”. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nguyễn Minh Nhật (37 tuổi, hiện đã bỏ trốn) đã thông đồng với Đào Phước Vui (37 tuổi) nhân viên kiểm soát vận tải của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, Hồ Đăng Triều (39 tuổi) nhân viên lý đội xe của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và các nhân viên bơm dầu thuộc Trạm xăng dầu Thành Nghĩa để lập khống 1.832 phiếu cấp nhiên liệu cho các xe chạy cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đến đổ dầu tại trạm xăng này.

Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Vinh (35 tuổi, ở phường Nam Sơn, quận Kiến An) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, gia đình chị Thoa ở nhà tại phố Trần Nhân Tông (quận Kiến An) nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, chiếc camera ở tầng 1, 2 hỏng, vỡ rơi xuống đất. Trên tường có dấu vết nghi bị đạn bắn nên chị Thoa đã trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Ngọc Vinh, hàng xóm nhà chị Thoa.

Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố các bị can Lê Cao Chín (thành viên, thư ký Ban quản trang nghĩa trang thôn P'ré), Lê Hạnh (73 tuổi, Phó ban quản trang) và Phạm Thị Bích (63 tuổi, Bí thư thôn, quyền Trưởng thôn P'ré) tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ban quản lý nghĩa trang thôn P'ré đã tự ý xét cấp đất mộ cho người dân ngoài địa phương trái quy định, thu tiền không đúng quy trình và chi tiêu tùy tiện. Các khoản thu từ việc cấp mộ không được hạch toán vào hệ thống sổ sách kế toán theo quy định pháp luật, đồng thời không báo cáo với UBND xã.

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Trốn thuế” do bị cáo Bùi Văn Bảo (nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn thuế Ánh Dương) cùng đồng phạm thực hiện. Vụ án có tổng cộng 55 bị cáo. Vì động cơ tư lợi cá nhân, các đối tượng đã thành lập 165 công ty ‘ma’, mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng đã hối lộ một số cán bộ thuế.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Trần Minh Đức (SN 1996), Trần Đình Hà (SN 1997) cùng ngụ huyện Long Thành và Phạm Trọng Nghĩa (SN 2000) ngụ TP Cần Thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản… Trước đó, chị N.T.H.V, ngụ xã Long Phước về việc bị kẻ gian đột nhập từ mái nhà lấy đi nhiều tài sản như tiền, vàng, đồ trang sức với tổng giá trị hơn 270 triệu đồng. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã đột nhập từ mái nhà chị V để trộm cắp tài sản, sau đó chúng chốt cửa cổng phía trước đề phòng chủ nhà trở về rồi mở cửa sau nhà tẩu thoát.