Dùng súng hơi bắn nổ camera hàng xóm

TPO - Do có mâu thuẫn về đất đai, Nguyễn Ngọc Vinh (35 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng) lấy súng hơi có ống ngắm bắn hỏng hệ thống camera nhà hàng xóm. Cảnh sát đã tạm giữ hình sự nghi phạm, thu giữ khẩu súng với 116 viên đạn chì phục vụ điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) vừa quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Vinh (35 tuổi, ở phường Nam Sơn, quận Kiến An) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, tối 29/11, gia đình chị Thoa ở nhà tại phố Trần Nhân Tông (quận Kiến An) nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, chiếc camera ở tầng 1 hỏng, vỡ rơi xuống đất.

Tiếp đó, ngày 30/11, gia đình chị Thoa tiếp tục phát hiện camera ở tầng 2 cũng bị hỏng, vỡ. Trên tường có dấu vết nghi bị đạn bắn nên chị Thoa đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Ngọc Vinh, hàng xóm nhà chị Thoa.

Tại cơ quan điều tra bước đầu, Nguyễn Ngọc Vinh khai do có mâu thuẫn về việc sử dụng đất nên hắn dùng súng dạng hơi bắn đạn chì có ống ngắm bắn hỏng 2 camera của gia chị Vũ Thị Thoa (35 tuổi, ở gần nhà).

Sau khi bắn hỏng camera nhà hàng xóm, Vinh cất giấu súng vào nhà rồi sinh hoạt bình thường.

Cảnh sát cũng phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen (dạng súng hơi) dài 1,1m, có ống ngắm và 116 viên đạn chì đường kính 4,5mm.

Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An (Hải Phòng) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.